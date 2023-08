Ketkä pyrkivät myymään Venäjälle aseita?

Venäjän jokavuotinen, kansainvälinen Armeija (Армия) –näyttely on alkanut lähellä Moskovaa. Kreml tiedotti, että ulkomaiden ja ulkomaisten yritysten osallistuminen siihen osoittaa, että pakotteet ovat tehottomia eikä Venäjää ole mahdollista eristää. Kremlistä kerrottiin 60 ulkomaisesta delegaatiosta, mutta niihin on laskettu kaikki ulkomaiset viralliset edustajat sotilasasiamiehistä alkaen, ei näyttelyyn osallistujia.

Kaikesta huolimatta kuusi ulkomaata esittelee Armeija-2023:ssa omia tuotteitaan: Belarus, Intia, Iran, Kiina, Pakistan ja Vietnam. Belarus voitaisiin itse asiassa poistaa ulkomaiden listasta, koska sen puolustusteollisuus on ollut pitkään integroituna Venäjän teollisuuteen. Listan muut maat ostavat venäläisiä aseita tai valmistavat niitä lisensseillä.

Intian S-400-tilaus on edelleen voimassa, sen venäläisten rynnäkkökiväärien kotimainen tuotanto on juuri alkanut ja sen BrahMos-risteilyohjusten – venäläisen Onyx-ohjuksen kopion – tuotantoa kiihdytetään. BrahMos-projekti tarjoaa Moskovalle myös tilaisuuden saada Intialta komponentteja Venäjän omaan ohjustuotantoon.

Kiina osallistuu näyttelyyn odotetulla laajuudella esitellen muun muassa CH-4-lennokkia sekä HQ-22- ja FK-2000-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Kiinalla on myös omat osastonsa lentokoneiden ja jopa laivanrakennukselle. Valmiiden tuotteiden lisäksi kiinalaisyhtiöt esittelevät laajaa valikoimaa droonien komponentteja. Kiinan intresseistä kertoo myös maan puolustusministeri Li Shangfun kuusipäiväinen (14.–19. elokuuta 2023) vierailu Venäjällä ja Belarusissa. Vaikka Iran on tällä hetkellä Venäjän näkyvin asetoimittaja, Kiinan osallistumisen laajuus näyttelyssä antaa ymmärtää, että Kiina pitää Venäjää sen aseiden potentiaalisena ostajana.

Vietnamin osallistuminen ansaitsee huomiota, koska sen puolustusministeri Phan Van Zhang osallistui näyttelyn avajaisiin. Vaikka maa on hitaasti siirtymässä Kiinan puolustusteollisuuden asiakkaaksi, sen asevoimat on yhä riippuvainen Moskovasta runsaan neuvostokalustonsa takia. Armeija-näyttely on perinteisesti ollut Venäjän aseteollisuuden näyteikkuna, jolla on ollut erityinen merkitys kotimaan propagandassa, kun siinä on voitu esitellä ”länsikalustoa vastaavia” tuotteita. Tänä vuonna venäläistä uutta kehitystä edustaa vain 13 300 kilogramman miehittämätön Zubilo-ajoneuvo, joka pystyy kuljettamaan 2 700 kiloa rahtia.

Tatarstanista esitellään käsittämätöntä Remdieseliä, panssaroitua, nelipyöräistä, täysin sensoritonta ajoneuvoa, jonka päälle on asennettu ZU-23-2-ilmatorjuntakanuuna. Esillä on myös Tigr-panssariauton uusi versio, vaikka sen tiedetään joutuneen vaikeuksiin ajossa jo kadun reunakivetystenkin kanssa. Tigrin silmiinpistävin uutuus on lisätty panssarointi joka puolella, mikä saa sen näyttämään Mad Max -elokuvien rekvisiitalta.

Venäjä esittelee panssarivaunun päälle levitettyä naamioverkkoa, jonka pitäisi vähentää sen näkyvyyttä lämpökamerassa, mutta tornin päällä oleva teräsverkko- ja peltirakennelma on jätetty verkottamatta, jolloin se yhä loistaa lämpökameran kuvassa. Metalliverkkorakennelmia esitellään monen muunkin ajoneuvon päälle asennettuina.

Uusi venäläiskalusto loistaa poissaolollaan. Näyttelyssä on toki T-14 Armata -panssarivaunu, mutta myös T-62:n päivitetty versio sekä musta Ka-50-rynnäkköhelikopteri, joka teki ensilentonsa vuonna 1982. Kopteri ei edennyt sarjatuotantoon, koska yksi lentäjä ei pystynyt tehokkaasti käyttämään kopteria.