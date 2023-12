Ketään ei kiinnosta ryhtyä Venäjän kumppaniksi uuteen avaruuskeskukseen

Vladimir Putinin aloittama sota Ukrainaa vastaan on ollut kova isku Venäjän avaruusohjelmalle. Kaupalliset rakettien laukaisut ovat käytännössä loppuneet asiakkaiden kaikottua, ja uusi Sojuz-5-kantorakettiprojekti ja Kazakstaniin suunniteltu Baiterekin avaruuskeskus viivästyvät yhä. Samaan aikaan Kazakstan etsii uusia kumppaneita omaan avaruusohjelmaansa EU:sta ja Turkista.

Sojuz-5 on kantoraketti, jonka olisi määrä viedä keskiraskaita kuormia matalalle kiertoradalle, joka on tällä hetkellä houkuttelevin avaruustalouden segmentti. Juuri tällä kiertoradalla sijaitsee SpaceX:n Starlink-satelliittikonstellaatio, jota Kazakstankin on alkanut käyttää järjestääkseen internet-palveluja maaseutualueille.

Vuonna 2019 Venäjä suunnitteli laukaisevansa ensimmäisen Sojuz-5:n koelennon viime vuonna osana Baiterek-avaruuskeskusprojektia. Nyt koelentojen odotetaan alkavan ensi vuonna ja kaupallisen liikenteen vuonna 2025. Vaikka uudet määräajat toteutuisivatkin, on epäselvää, mitä uusi raketti kuljettaisi, koska asiakkaita ei ole.

Baiterekin uusi keskus on myös ongelmissa. Astanan kansainvälisen finanssikeskuksen tuomioistuimen päätöksellä Kazakstan takavarikoi viime maaliskuussa osan Venäjän Roscosmoksen tytäryhtiön TsENKI JSC:n rakennuspaikasta Baiterekissa. Oikeus määräsi TsENKI:n maksamaan 13,7 miljardia tengeä (27,4 miljoonaa euroa) yhtiön rikottua sopimusta, jonka mukaan sen piti arvioida ja dokumentoida Sojuz-5:n ympäristövaikutukset vuoden 2021 loppuun mennessä.

Venäjä ja Kazakstan ovat yrittäneet houkutella ulkomaisia sijoittajia modernisoimaan Baikonurin Gagarin-laukaisualustaa. Neuvottelut Arabiemiraattien avaruusviraston kanssa käynnistyivät vuonna 2018. Sopimusluonnoksesta kerrottiin marraskuussa 2021, mutta jo toukokuussa 2022 Kazakstanin media raportoi Arabiemiraattien osallistumisen peruutuksesta. Osallistuminen ei enää ole viraston suunnitelmissa.

Kazakstanin viranhaltijat ovat toistuvasti ilmaisseet halunsa laajentaa taloudellisia ja poliittisia siteitään. Avaruussektori ei tee poikkeusta, minkä vuoksi maa pyrkii laajentamaan yhteistyötään avaruusteollisuudessa muiden Keski-Aasian tasavaltojen, Turkkilaisten maiden neuvoston, YK:n ja muiden järjestöjen kanssa.

Airbusin puolustus- ja avaruusliiketoiminnan koe- ja kokoonpanokompleksi aloittaa toimintansa Kazakstanissa tuottaen ensimmäisen laukaisuvalmiin satelliitin vuonna 2026, ja lokakuussa 2022 Kazakstan allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan Turkin puolustusteollisuusviraston kanssa myös satelliittien rakentamisesta. Tässä maailmantilanteessa Kazakstan on katsonut välttämättömäksi olla tekemisissä Venäjän hallituksen ohjelmien kanssa niin vähän kuin mahdollista, mukaan lukien avaruusohjelmat.