Kestääkö ruokahuolto kriisiä? Laaja valmiusharjoitus käyntiin

Maaliskuussa käynnistynyt TIETO26-valmiusharjoitus pyrkii kehittämään kehittää yritysten, viranomaisten ja kolmannen sektorin keskinäistä tiedonvaihtoa ja viestintää. Samalla luodaan toimintamalleja laaja-alaisten ja laajavaikutteisten häiriötilanteiden varalle.

Huoltovarmuuskeskuksen tiedotteen mukaan TIETO26 koostuu koulutuspäivistä, osallistujille annetuista ennakkotehtävistä ja syksyllä 2026 järjestettävästä roolipelistä, jossa harjoitellaan simuloituja informaatioympäristön, kyberturvallisuuden ja fyysisen maailman häiriöitä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Harjoituksen teemana on elintarvikehuollon ja sen toimitusketjujen toimintaedellytykset olosuhteissa, joissa Suomeen kohdistuu laaja-alaista ja pitkäkestoista vaikuttamista, ja joissa on kaikkein kireimmissä tilanteissa mahdollisuus myös sotilaalliseen uhkaan.

TIETO26-harjoituksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä poikkeusolojen varalle ja pitää Suomi toimintakykyisenä kaikissa olosuhteissa.

Kansallisen huoltovarmuuden ytimessä ovat yritykset, jotka ylläpitävät huoltovarmuuden kannalta kriittisiä palveluja ja tuotantoa. Yhteiskunnan toiminta perustuu siis verkostoihin, joiden päätöksentekoketjuja ja tiedolla johtamisen malleja TIETO26-harjoituksessa testataan.

– Yhteistyö on keskeinen edellytys tilanteissa, joissa tiedon hallinta ja reagointinopeus ratkaisevat. TIETO26-harjoituksessa elinkeinoelämän toimijat saavat mahdollisuuden harjoitella ja kehittää omia valmiuksiaan skenaarioissa, joissa häiriöt ulottuvat laajasti koko yhteiskuntaan, Huoltovarmuuskeskuksen verkostoyhteistyöyksikön johtaja Heli Tammivuori toteaa tiedotteessa.

Elintarvikehuollon rooli huoltovarmuuden turvaamisessa on keskeinen, ja sillä on läpileikkaava vaikutus yhteiskunnan toimintakykyyn. Samaan aikaan elintarvikehuolto on vahvasti riippuvainen muista toimialoista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Harjoituksessa tarkastellaan kyseisiä riippuvuuksia ja ratkotaan mahdollisia häiriöitilanteita toimitusketjuissa. Tämän vuoksi harjoitukseen osallistuu toimijoita myös esimerkiksi vesihuolto-, logistiikka-, teollisuus- sekä energia-alalta.

Harjoituksen valmisteluun osallistuu toimialoista vastaavia sektoriviranomaisia ja ministeriöitä sekä Huoltovarmuuskeskus, Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi, Puolustusvoimat ja Yleisradio.

TIETO-harjoituksia on järjestetty 1970-luvun lopulta lähtien. Joka toinen vuosi järjestettävien harjoitusten järjestämisvastuu on Huoltovarmuuskeskuksella, ja käytännössä harjoitusta organisoi Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva Digipooli. Huoltovarmuuskeskuksessa harjoitusta rahoitetaan Digitaalinen turvallisuus 2030-ohjelmasta.