Keskustasta ehdotetaan Pohjolan unionia

Keskustan kansanedustaja Mika Lintilä arvioi Ilkka-Pohjalaisen kolumnissaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ensimmäistä vuotta Yhdysvaltain presidenttinä ja toteaa, että maailmantilanne on muuttunut tavalla, jota ei vuosi sitten olisi voinut kuvitella.

Trumpin toimet, kuten Meksikonlahden nimeäminen Amerikanlahdeksi, vaatimukset Kanadan liittämisestä Amerikkaan, Grönlannin tavoittelu sekä YK:n korvaaminen omalla rauhanneuvostolla Gazassa, ovat Lintilän mukaan luoneet tilanteen, jota on vaikea ymmärtää.

Lintilä ehdottaa ratkaisuksi Pohjoismaisen yhteistyön voimakasta tiivistämistä uuden ”Pohjolan Unionin” muodossa.

Lintilä painottaa, että maailmanpolitiikan epävarmuus herättää kysymyksen siitä, miten Suomi ja Eurooppa voivat varautua. Suomen päätökset liittyä Natoon ja Euroopan unioniin ovat olleet hänestä oikeita, mutta nyt on hänen näkemyksensä mukaan syytä pohtia, tarjoavatko ne jatkossa sen tuen, mitä niiltä on odotettu.

Trumpin toimet ovat Lintilän mukaan aiheuttaneet epäilyksiä Naton yhtenäisyydestä ja toimintakyvystä. EU:n yhtenäisyyttä taas ovat koetelleet joidenkin jäsenvaltioiden toimet, esimerkiksi Ukrainan tukemisen suhteen.

Hän katsoo, että Pohjoismailla on paljon yhteistä ja niiden keskinäinen luottamus on vahva, joten nyt olisi oikea aika pohtia syvennettyä yhteistyötä.

– Aikoinaan meillä oli Kalmarin Unioni, mutta olisiko nyt uudenlaisen syvennetyn yhteistyön aika Pohjolan Unionin muodossa? hän pohtii.

Pohjolan Unioni olisi Lintilän mukaan 28 miljoonan ihmisen vahva talous- ja sisämarkkina, jossa maat säilyisivät itsenäisinä ja jäseninä sekä EU:ssa että Natossa, mutta tiivistäisivät yhteistyötä erityisesti turvallisuudessa, puolustuksessa ja hankinnoissa. Yhteistyö ulottuisi myös energia- ja työmarkkinoille, luoden yrityksille yhtenäiset toimintaedellytykset.

Erityisen tärkeänä Lintilä pitää oman digitaalisen unionin rakentamista. Nykyisessä tilanteessa Pohjoismaat ovat täysin riippuvaisia amerikkalaisista pilvipalveluista ja tietoteknologiatoimijoista, joten omavaraisuuden vahvistaminen digitaalisessa infrastruktuurissa on hänen mukaansa välttämätöntä.

Lintilän mukaan ajatus uudesta unionista saattaa kohdata vastustusta ja että sen toteutus on haasteellista, mutta hän katsoo, että maailman muuttuminen ja blokkiutuminen pakottavat pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja.

– Maailma ympärillämme muuttuu ja blokkiutuu. Tällä Unionilla, joka omaa pitkälle saman arvopohjan, me voisimme vastata ajan haasteisiin, hän linjaa.