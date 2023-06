Keskustan valtuutettu siirtyy kokoomukseen

Oulun kaupunginvaltuutettu ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutettu Susanna Kisner siirtyy keskustasta kokoomukseen.

Pohjois-Pohjanmaan kokoomuksen tiedotteessa Kisner painottaa, ettei päätös siirtymisestä ollut helppo. Taustalla olevia syitä ovat niin tuen puute kuin luottamuspaikkojen jakaminen, jonka hän ei aina koe vastanneen vaalituloksia.

– Olen pohtinut puolueen vaihtamista pitkään ja perusteellisesti. Olen ollut keskustassa ehdolla useissa isoissa vaaleissa, joihin olen panostanut myös rahallisesti, hän taustoittaa.

– Koen jääneeni vaalityössä melko yksin, sillä en ole saanut keskustalaista kampanjapäällikköä ja tuki on ollut perheeni sekä parin keskustalaisen aktiivin hartioilla. Vaalit ovat valtava rutistus ja puolueen aktiivinen tuki on välttämätöntä. Tuen puute on suuri syy siirtymiseeni kokoomukseen, hän jatkaa.

Kisnerin mukaan kokoomus on hänelle luonteva valinta luottamushenkilötyön jatkamiseen.

– Yli kymmenen vuoden ajan olen työskennellyt Oulun kaupungin lastensuojelun päivystysperhehoitajana ja tukiperheenä. Olen hoitanut ja kuntouttanut kymmeniä kotiimme sijoitettuja lapsia. Lasten ja nuorten hyvinvointi on mitä suurimmassa määrin koko yhteiskunnan kivijalka, joten haluan omalta osaltani olla edistämässä sitä myös poliittisena toimijana osana kokoomuksen valtuustoryhmiä, hän kertoo.

Toukokuussa myös Liike Nytin silloinen valtuutettu Oulun kaupunginvaltuustossa sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, yrittäjä Jussi Arponen siirtyi kokoomukseen.

– Kiinnostusta puolueen vaihtamiseen oli molemmilla, sekä minulla että kokoomuksella. Vaalitulos eduskuntavaaleissa oli Liike Nytin osalta pettymys, siksikin halusin kokoomukseen. Yrittäjien asioiden eteenpäin vieminen, sekä tarkan talouspolitiikan vaaliminen on helpompaa, kun taustalla on leveämmät hartiat, hän kertoi tuolloin Ylen mukaan.