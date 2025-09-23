Keskustan mukaan kasvu ja työpaikat nyt kaikki kaikessa

Suomen työttömyystilanteen paheneminen kertoo hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan epäonnistumisesta, keskustan kansanedustaja Mika Lintilä sanoi puolueensa ryhmäpuheessa eduskunnan budjettikeskustelussa tiistaina.

– Uusimmat työttömyysluvut ovat vielä huonommat, mitä pelättiin. Hallituksen tärkein lupaus suomalaisille oli 100 000 uutta työpaikkaa. Sen sijaan työttömiä on tullut kymmeniätuhansia lisää. Tilanne on vakava ja siksi keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelut, hän totesi.

Lintilän mukaan työttömyys luo yhä useampaan kotiin synkän varjon tulevaisuudelle.

– Työttömyys tai sen pelko on iso syy sille, miksi Suomen talous seisoo paikoillaan. Hekin, joilla on varaa, eivät kuluta, koska pelko työpaikan menemisestä jäytää. Ihmiset säästävät sukanvarteen pahan päivän varalle.

Lintilä vaatii hallitusta tunnustamaan tosiasiat.

– Suhdanteet tai Venäjä eivät yksin selitä Suomen työttömyyttä ja talouden alamäkeä. Suhdanteet vaikuttavat muuallekin Eurooppaan. Venäjän lähialueilla monen maan, kuten Puolan, talous kasvaa. Suomen talous on supistunut huhti-kesäkuussa eniten koko EU:ssa.

– Nyt pitäisi koota voimat ja alkaa yhdessä nujertaa työttömyyttä. Jos suomalaisille ei saada töitä ja Suomen taloutta kasvuun, emme pysty turvaamaan ihmisten palveluja emmekä saamaan velkaa hallintaan, Lintilä jatkoi.

Hänen mukaansa talouden kasvun aikaansaaminen on kaikki kaikessa Suomen selviytymiselle.

– Emme selviydy nollakasvulla eikä ennustetulla prosenttikasvulla. Talouskasvu pitää tuplata ennustetusta ja luoda koko maahan edellytyksiä työpaikoille ja yritystoiminnalle. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat ihmisten työllistämisessä avainasemassa, mutta siellä oleva kysynnän puute näkyy työttömyytenä. Toiveikkuutta yrityksissä kuitenkin on ja siihen pitää tarttua.

Lintilän mielestä siksi esimerkiksi yritysverotusta pitäisi uudistaa kasvuun kannustavaksi, eikä käyttää osinkoina ulos jaettavien voittojen veronalennuksiin, kuten hallitus tekee.

– Vihreän siirtymän veroporkkana pitäisi ulottaa myös pienemmille yrityksille, hän esitti.