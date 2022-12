Keskustan Mikko Savola tavoittelee puolustusministerin tehtävää

Keskustan kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Mikko Savola ilmoittaa tavoittelevansa puolustusministerin tehtävää. Ministerin sijaisuus aukenee, kun Antti Kaikkonen jää vanhempainvapaalle.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on esittämässä torstaiaamuna kokoontuville puolueen päättäjille, että puolustusministerin tehtävät lisättäisiin Kaikkosen vapaan ajaksi elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) salkkuun ”oman toimen ohelle”.

– Puolustusministerin tehtävä on erityisen painava aikana, jolloin Euroopassa käydään sotaa ja Suomen Nato-jäsenyysprosessi on loppusuoralla. Kun samaan aikaan Suomessa ja Euroopassa on valtava energiakriisi, näen, että tehtävä vaatii myös kahden kuukauden ajaksi päätoimisen puolustusministerin, Mikko Savola kirjoittaa tiedotteessaan.

– Tiedän, että substanssin osalta osaamiseni riittää tehtävää hoitamaan. Puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma on laadittu johdollani ja sen valmistelussa aistin valtavan tarpeen ulko- ja turvallisuuspoliittiselle keskustelulle myös puolueväen kanssa.

– Puolustusministeristä päättää puoluehallitus, mepit ja eduskuntaryhmä. Toivon, että kokous käy seikkaperäisen keskustelun kokouksessa Suomen tilanteesta ja päättää tehtävän täyttämisestä isänmaan kannalta parhaan tilannearvion pohjalta.

– Haluan pelata asiassa avoimin kortein; Olen informoinut asiasta puolueen puheenjohtaja Saarikkoa, puoluesihteeri (Riikka) Pirkkalaista sekä eduskuntaryhmää ja puoluehallitusta, Savola toteaa.

– Isänmaan etu on aina ennen puolueen tai omaa etua.