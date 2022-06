”Keskusta on niin vasemmalla kuin vain voi olla”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen mukaan vasemmistoliitto ja keskusta ovat mahtuneet näkemyksineen hyvin samaan vasemmistohallitukseen. Heinonen toteaa keskustan menneen nykyjohdon alla vasemmalle. Hän kommentoi Twitterissä vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin puheita.

Andersson totesi Ilta-Sanomien haastattelussa huolivansa siitä, että hallitukselta ”tippuvat hanskat” vaalien lähestyessä. Hän vaati hallitukselta valmiutta tehdä sosiaaliturvaan lisätoimia, joilla kompensoitaisiin elinkustannusten nousua pienituloisille. Andersson arvosteli myös valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon aiempia lausuntoja. Saarikko kehotti toukokuun lopussa IS:n haastattelussa kansalaisia varautumaan elinkustannusten nousuun ja mitoittamaan arkensa muuttuvien kulujen mukaan. Anderssonin mukaan kaikilla ei kuitenkaan ole tähän mahdollisuutta.

Kokoomuksen Timo Heinosen mielestä keskusta ja vasemmistoliitto ovat kuitenkin olleet hallituksessa samalla sivulla.

– Itseasiassa ei näillä puolueilla ole ollut näkemyseroja, kun velkaa on otettu ja rahaa on jaettu. Kyllä keskusta on ⁦Annika Saarikon johdolla niin vasemmalla kuin vain voi olla, Heinonen sanoo.

– Vasemmistohallitus on yhteinen koti heille, hän jatkaa.