Keskusta ja Liike Nyt jättivät välikysymyksen työllisyydestä

Keskusta jätti Liike Nytin kanssa tiistaina välikysymyksen Suomen työttömyydestä.

Keskustan julkaiseman tiedotteen mukaan työttömänä on 351 500 suomalaista. Nuoria työttömiä on 43 000 ja pitkäaikaistyöttömiä 137 700. Korkeasti koulutettuja työttömiä on enemmän kuin koskaan ennen.

Työttömyys piinaa koko maata. Ankarimmillaan työttömyys on Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa, mutta se on kuitenkin todella korkealla myös ruuhka-Suomessa Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka on epäonnistunut.

– Suomalaisille luvattiin 100 000 työpaikkaa lisää, mutta onkin tullut yli 100 000 työtöntä lisää. Pidän käsittämättömänä, että pääministeri Orpo nyt syyttää yrittäjiä. Kyllä yrittäjät työllistävät ja ihmiset tekevät töitä, jos siihen on edellytykset. Milloin Kokoomus katsoo peiliin? Hallitus kantaa vastuun maamme ajautumisesta Euroopan pahimpaan työttömyyteen, Kurvinen toteaa tiedotteessa.

– Näin ei voi jatkua. Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen. Maamme talous pitää viimein saada kasvuun. Yrityksille pitää luoda parempia työllistämis- ja ihmisille parempia työllistymismahdollisuuksia. Tarvitaan työpaikkoja, työpaikkoja ja työpaikkoja – koko maahan.

Työttömyyteen pitää puuttua

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, keskustan varapuheenjohtaja Tuomas Kettunen tähdentää, että vaalikautta on vielä yli vuosi jäljellä.

– Siinä ajassa ehtii tekemään paljon, jotta ihmisille saadaan töitä. Työttömyyteen pitää puuttua tässä ja nyt. Keskusta on milloin tahansa valmis yhteistyöhön. Jos hallitus ei pysty suunnan muuttamiseen, se joutaa mennä, Kettunen sanoo.

Kettunen patistaa ministereitä tulemaan samaan arkeen, jota tavalliset, työttömäksi joutuneet tai työttömyyttä pelkäävät suomalaiset elävät.

– Meidän pitää auttaa vaikeuksissa olevia ihmisiä eikä ajaa heitä koko ajan tiukemmalle. Työttömyysturvan suojaosa pitää palauttaa, jotta pienimuotoinen työnteko kannattaisi työttömänä ollessa. Työnhakua pitää uudistaa niin, että ihmisten erilaiset elämäntilanteet huomioidaan paremmin. Ilman koulutusta oleva ikääntynyt pitkäaikaistyötön tarvitsee työllistyäkseen erilaisia palveluja kuin ensimmäistä työpaikkaansa hakeva korkeakoulutettu nuori.

Keskustan ryhmäpuheen tulevassa eduskunnan välikysymyskeskustelussa pitävä kansanedustaja Hanna Räsänen alleviivaa, että työpaikat syntyvät etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kautta Suomen. Nopeimmin työpaikkoja voisi tulla alle kymmenen hengen yrityksiin.

– Yrityksille pitää luoda kasvu-, investointi- ja työllistämisvaraa. Siksi yrityksen sisään jätettävää tulosta tulee verottaa vähemmän. Yrittäjävähennystä pitää parantaa ja toteuttaa investointien verohyvitys myös pienemmille yrityksille. Yritysten rahoitusten saamista pitää helpottaa ja purkaa tarpeetonta byrokratiaa, Räsänen toteaa.

– Keskusta myös palauttaisi kotitalousvähennyksen ehdot ennalleen. Sen leikkaus on heikentänyt etenkin mikro- ja yksinyrittäjien pärjäämisen edellytyksiä. Palauttamalla ehdot ennalleen voidaan nopeasti saada lisää työpaikkoja.

Välikysymyksessä mm. kysytään, myöntääkö hallitus viimein talous- ja työllisyyspolitiikkansa epäonnistumisen, mitä hallitus tässä ja nyt tekee Euroopan pahimman työttömyyden selättämiseksi, miten se helpottaa nuorten työttömyyttä, pitkäaikaistyöttömyyttä ja korkeasti koulutettujen työttömyyttä ja mitä hallitus tekee pienten ja keskisuurten yritysten sekä mikro- ja yksinyrittäjien työllistämisedellytysten parantamiseksi.