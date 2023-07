Keski-Afrikan tasavallassa on lähes 2000 venäläistä sotilasneuvonantajaa

Keski-Afrikan tasavallassa työskentelee 1 890 venäläistä sotilasneuvonantajaa, sanoo Venäjän-Keski-Afrikan tasavallan suurlähettiläs Alexander Bikantov.

Hänen mukaansa tasavallan viranomaiset ”ovat erittäin kiinnostuneita venäläisten edustajien pitkäaikaisesta läsnäolosta”, kertoo Kommersant-lehti viitaten uutistoimisto Ria Novostiin.

Suurlähettilään mukaan Keski-Afrikan tasavalta uskoo, että ”Venäjän ansiosta maan asevoimia rakennetaan ja henkilöstöä koulutetaan armeijan ja turvallisuussektorin tarpeisiin”.

Bikantov kertoi, että äskettäin toteutettiin venäläisten sotilasneuvonantajien vaihto rotaatiosuunnitelman mukaisesti.

– Nyt uusi ryhmä on jo saapunut, ja sille on kova kysyntä. Tällä hetkellä Keski-Afrikan tasavallassa on käynnissä kansanäänestys uudesta perustuslaista.

Iso-Britannia ilmoitti aiemmin heinäkuussa asettavansa pakotteita palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtajille, jotka ovat vastuussa väkivallasta ja epävakaudesta muun muassa Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Wagnerin tuloksettoman juhannuskapinan jälkeen ryhmän palkkasotureita on saapunut Valko-Venäjälle. Wagner-pomo Jevgeni Prigozhinin mukaan taistelijat eivät toistaiseksi osallistu Ukrainan sotaan. Wagnerin uskotaan jatkavan operaatioitaan Afrikassa.

