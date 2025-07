Kesä tuo sairaaloihin ruuhkaa – näitä vammoja hoidetaan eniten

Kesällä liikutaan ja puuhataan ulkona enemmän kuin muina vuodenaikoina. Tämä näkyy myös HUS-yhtymän sairaaloissa, erityisesti päivystyksissä. Kesälle tyypilliset vammat liittyvät muun muassa harrastuksiin, kevyeen liikenteeseen, vapaa-ajan rakennustöihin ja nikkarointiin. Lapsilla ja nuorilla korostuvat ulkona liikkuessa tapahtuneet kaatumiset ja putoamiset.

Aikuisten päivystyksissä potilasmäärät ovat olleet normaaleja. Seitsemästä yhteispäivystyksestä ainoastaan Jorvin yhteispäivystys on ollut vammojen osalta tavanomaista kiireisempi.

– Mikään yksittäinen vammatyyppi ei näytä alkukesän aikana erityisesti korostuneen. Kesälle tyypilliset vammat liittyvät muun muassa harrastuksiin, polkupyöräilyyn, sekä vapaa-ajan rakennustöihin ja nikkarointiin, kertoo osastonylilääkäri Jani Mononen HUS-yhtymän tiedotteessa.

Ortopediassa ja käsikirurgiassa alkukesä on sen sijaan ollut ruuhkainen. Tilanne on ollut vastaavan kaltainen kuin talven liukkaiden aikaan, jolloin ortopedisiä tai käsikirurgisia päivystysleikkauksia on odottanut yli sata potilasta. Nyt ruuhkatilanne on jo saatu pääasiassa purettua ja toiminta on palannut melko tavanomaiselle tasolle.

Pahoinpitelyiden osuus kasvomurtumien syynä on korostunut tänäkin kesänä. Myös kasvomurtumien määrät ovat kesäaikana lisääntyneet, mutta tavanomaisesta poikkeavia ruuhkahuippuja ei ole esiintynyt. Aiempien vuosien perusteella heinäkuun kahden ensimmäisen viikonlopun ja erityisesti elokuun odotetaan olevan kesän kiireisimpiä.

– On ilahduttavaa huomata, että sähköpotkulautaonnettomuudet eivät enää näyttäydy kasvomurtumissa merkittävänä vamman aiheuttajana. Rajoitustoimilla näyttäisi olevan vaikututusta siihen, että tilanne on rauhoittunut verrattuna parin vuoden takaiseen, kertoo suu- ja leukakirurgian osastonylilääkäri Johanna Snäll.

Alkukesä on ollut kiireinen myös lasten päivystyksissä. Toukokuussa Uudessa lastensairaalassa hoidettiin yli 700 kirurgista potilasta. Tyypillisiä vammoja lapsipotilailla ovat yläraajamurtuman ja pään vammat. Juhannuksen jälkeen potilasmäärä on laskenut edellisvuosien tapaan. Toista ruuhkahuippua odotetaan koulujen alkuun.

– Lasten ja nuorten vammat liittyvät muun muassa putoamiseen kiipeilytelineeltä, kaatumiseen rullalaudalla tai pyörällä sekä trampoliinilla ja sähköpotkulaudoilla tapahtuviin onnettomuuksiin, sanoo osastonlääkäri Elina Wärnhjelm.

Kesäkuussa voimaan astunut uusi laki kieltää alle 15-vuotiaiden sähköpotkulautojen käytön. Sairaalassa ammattilaiset arvioivat lapsen turvallisuuden ja mahdollisen lastensuojeluilmoituksen tarpeen, jos alle 15-vuotiaan lapsen vammat johtuvat sähköpotkulaudalla ajamisesta.