Kenraali: Kriittinen hetki lähestyy Iranissa

Israel lähestyy kriittistä hetkeä sodassa Irania vastaan, toteaa Israelin puolustusvoimien esikuntapäällikkö, kenraaliluutnantti Eyal Zamir.
– Lähestymme kriittistä hetkeä yhteisessä operaatiossa (USA:n kanssa) Irania vastaan. Tähän mennessä olemme saaneet aikaan merkittäviä saavutuksia, myös operaation aloittamisen yhteydessä asettamiemme tavoitteiden suhteen. Jatkamme päättäväistä toimintaa ja syvennämme iskuja (Iranin) hallintoa vastaan, Zamir sanoi antaessaan tilannekatsausta.
Asiasta kertoo Times of Israel.
Israelin puolustusvoimat jatkaa edelleen maahyökkäyksestään Hizbollahia vastaan Libanonissa:
– Jatkamme eteentyönnetyn puolustusalueen perustamista estääksemme tulituksen yhteisöihimme, ja samalla toimimme rakettitulitusta vastaan (syvemmällä Libanonissa), Zamir kertoi.