Kenraali: Kriittinen hetki lähestyy Iranissa

Israelin ja USA:n iskut jatkuvat Iranin hallintoa vastaan.
Israelin hävittäjä Libanonin raja-alueella 13. maaliskuuta 2026. AFP/LEHTIKUVA/JALAA MAREY
  • | Julkaistu 7.4.2026
  • 19:18
  • | Päivitetty 7.4.2026
  • 19:28

Israel lähestyy kriittistä hetkeä sodassa Irania vastaan, toteaa Israelin puolustusvoimien esikuntapäällikkö, kenraaliluutnantti Eyal Zamir.

– Lähestymme kriittistä hetkeä yhteisessä operaatiossa (USA:n kanssa) Irania vastaan. Tähän mennessä olemme saaneet aikaan merkittäviä saavutuksia, myös operaation aloittamisen yhteydessä asettamiemme tavoitteiden suhteen. Jatkamme päättäväistä toimintaa ja syvennämme iskuja (Iranin) hallintoa vastaan, Zamir sanoi antaessaan tilannekatsausta.

Asiasta kertoo Times of Israel.

Israelin puolustusvoimat jatkaa edelleen maahyökkäyksestään Hizbollahia vastaan ​​Libanonissa:

– Jatkamme eteentyönnetyn puolustusalueen perustamista estääksemme tulituksen yhteisöihimme, ja samalla toimimme rakettitulitusta vastaan ​​(syvemmällä Libanonissa), Zamir kertoi.

