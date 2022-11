Kenraali Jarmo Lindberg: Valmistelun ansiosta Nato-jäsenyys voidaan toteuttaa nopeasti

Kenraali evp ja entinen puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg pyrkii kevään vaaleissa eduskuntaan Helsingin kokoomuksen listalta. Sivuillaan Lindberg toteaa, että pitkän maanpuolustuskokemuksensa myötä hänellä olisi tässä tilanteessa paljon annettavaa suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi,

– Olen kiitollinen siitä, että olen saanut koko työelämäni mitalta tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Sellaisena pidän myös kansanedustajan tehtävää mitä suurimmissa määrin, Jarmo Lindberg kirjoittaa.

– Olen ollut vuosia eri tehtävissä suunnittelemassa ja toimeenpanemassa valtiojohdon linjaamia toimia, jotka ovat johtaneet Suomen poikkeuksellisen hyvään Nato-valmiuteen ja -yhteensopivuuteen. Oleellista on ymmärtää mitä ja miten Naton kanssa tulee toimia sitten, kun jäsenyys on vahvistettu. Nato on varsin suuri kansainvälinen organisaatio, jossa emme enää ole tarkkailijajäseniä, vaan siellä tulee ottaa meille kuuluva paikka. Tulevan eduskuntakauden aikana rakennetaan suomalaisen Nato-jäsenyyden sisältö, tavoitteet, vastuut ja velvoitteet – Suomen turvallisuus uudessa maailmanjärjestyksessä.

Kenraalin mukaan ”puolustusvoimien tehtävänä on ollut varmistaa Nato-yhteensopivuuden valmius, jotta siitä ei olisi tullut estettä – sen tehtävän hoidimme mielestäni ennakoivasti ja vastuullisesti”.

– Olen kokenut, että virkavastuulla toimivien henkilöiden tulee toimia tavalla, joka mahdollistaa valtiojohdolle päätöksenteossa todelliset vaihtoehdot. Viime keväänä Nato-jäsenyys oli se vaihtoehto, joka valittiin. Virkakoneiston pitkällisen valmistelun vuoksi vaihtoehto oli todellinen ja se voidaan toteuttaa nopeasti, hän toteaa.