Kenraali Jarmo Lindberg MTV:lle: Sota Ukrainassa tulee kestämään

Kenraali evp Jarmo Lindbergiltä kysyttiin MTV:n Uutisissa arviosta, jonka mukaan Venäjä kykenisi pitkittämään sotaa Ukrainassa jopa vuosia.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä talvi tässä nyt soditaan suurin piirtein näistä asetelmista. Tuo itärintama mikä siellä Ukrainalla on, se on melkein Suomen itärajan pituinen. Vaikka Ukrainakin saisi apua, niin niitä alueita joita he tavoittelevat itselleen takaisin ei saada millään resursseilla hetkessä vallattua. Kyllä tämä tulee kestämään, Jarmo Lindberg sanoi MTV:lle.

Kenraalin mukaan Venäjä on ollut viime aikoina hyvin puolustuksellinen ja kaivanut syvyyteen puolustuslinjoja.

– Siellä ei ole näkyvissä tällaista hyökkäyksellistä toimintaa. Ja sehän kyllä paljastuisi, jos hyökkäyksiä valmisteltaisiin, samalla tavalla kuin silloin kuin sota oli alkamassa. Sitähän seurattiin lähes reaaliajassa sosiaalisessa mediassa ja satelliittikuviakin nähtiin. Välttämättä se ei ihan yllätyksenä tule.

Jarmo Lindbergin mielestä juhlapyhillä ei ole merkitystä vihollisuuksiin.

– Varmasti kun tämä sota on niin pitkään mennyt, halua joukkojen sisällä on jollain lailla sitä omaa elämää ja oloa piristää. Mutta että vastapuoli sitä millään lailla kunnioittaisi – minä en kyllä laskisi millään lailla sen varaan. Taitaa nykyajan sodankäynti kuitenkin olla ympärivuorokautista ja siinä ei tällaisia pyhiä kunnioiteta eikä armoa anneta.