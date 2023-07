Jarmo Lindberg BBC:llä: Nämä ovat Joe Bidenin vierailun odotukset

Puolustusvoimain entinen komentaja, kenraali (evp.) ja kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) kommentoi aamulla Britannian yleisradioyhtiö BBC:n BBC World Service-radiokanavan haastattelussa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vierailua Suomessa.

Lindberg sanoi, että kyseessä on jatkoa Yhdysvaltain entisen presidentti Barack Obaman tapaamiselle Pohjoismaiden johtajien kanssa toukokuussa 2016.

– Tämä on päivitys, jonka tarkoitus painottaa erinomaisia USA:n ja Pohjoismaiden välisiä suhteita. Tämä myös antaa presidentti Bidenille tilaisuuden huomioida Suomen Nato-jäsenyys nyt, kun Suomi on liiton uusin jäsen, Lindberg kommentoi.

Lindberg kertoi kuulijoille, että Naton kannatuksessa nähtiin Suomessa äkillinen muutos, kun Venäjä laajensi hyökkäyssotaansa Ukrainassa helmikuussa 2022. Jäsenyys lisäsi suomalaisten turvallisuuden tunnetta ja liiton kannatus sekä suomalaisten valmius lähettää sotilasjoukkoja ulkomaille muiden jäsenmaiden tueksi on äärimmäisen korkea.

Haastattelussa evp-kenraali arvioi, mitä Bidenin vierailulta voi odottaa.

– Ihmiset voivat odottaa kuulevansa vahvistusta maiden yhteisistä intresseistä ja arvoista, Lindberg ennakoi.

– Kaikista tärkeimpänä, nykyisessä turvallisuustilanteessa, kokous käsittelee turvallisuutta ja Nato-jäsenyyksiä, sillä uusi tilanne on pian se, että kaikki Pohjoismaat tulevat olemaan jäseniä, kun myös Ruotsi liittyy – toivottavasti hyvin pian – Natoon.

Meni BBC World Service radiossa tittelit hieman sekaisin. Minut esiteltiin ”MP, general and a former defence minister”, vaikka kolmeen kertaan etukäteen sanoin ”former chief of defence”, mutta ehkä se oli kuitenkin riittävän lähelle aamuteetään juoville briteille.

— Jarmo Lindberg (@CharlesLindberg) July 13, 2023