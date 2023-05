Kenraali-evp:ltä varoitus: Kreml hyödyntää heikkouttamme

Entinen Yhdysvaltojen Euroopan-joukkojen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges korostaa, ettei lännellä ole syytä pelätä eskalaatiota eli suhteiden kärjistymistä entisestään Venäjän kanssa.

– ”Eskalaatio Venäjän kanssa” on meidän oma keksintömme. He eivät ajattele niin… he välttelevät vahvuuksiamme ja hyödäntävät heikkouksiamme. Silti me käyttäydymme kuin pelkäisimme heitä ja sitä, mitä he voivat tehdä. Ja niin sorrumme itsepelotteluun. Se juuri provosoi heitä hyökkäämään.

Kommenttinsa yhteydessä Hodges on jakanut Newsweekin haastattelun, jossa hän sanoo uskovansa Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin hallinnon toimittavan ”lopulta” Ukrainalle ATACMS-tykistöohjuksia.

– Se on vain raivostuttavaa ja pitkittää tarpeettommasti sotaa, kun olemme näin hitaita ja vähittäisiä, sanoi Hodges Newsweekille.

Hän on johdonmukaisesti kannattanut Ukrainan puolustustaistelun aseistamista ja korostanut, että Ukraina tarvitsee pitkän kantaman aseita, kuten HIMARS- ja M270-laukaisualustalta laukaistavia ATACMS-tykistöohjuksia, voidakseen vapauttaa Krimin niemimaan 9 vuotta kestäneestä venäläismiehityksestä. ATACMS on lyhenne sanoista Army Tactical Missile System eli maavoimien taktinen ohjusjärjestelmä.

Hodgesin mukaan Bidenin hallinto on ollut ”jatkuvasti vastentahtoinen” tarjoamaan Ukrainalla pitkän kantaman täsmäaseita, mikä selvästi kumpuaa ”haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä selvästi määritellä tavoiteltu strateginen tulos ja haluttomuudesta sanoa, että se haluaa Ukrainan voittavan”.

– Tämä on johtanut hitaaseen, vaiheittaiseen päätöksentekoon, joka ainoastaa auttaa venäläisiä, koska Kreml tietää, että (Bidenin) hallinto jatkaa itsepelotteluaan mahdollisella Venäjän ydinase-eskalaatiolla.

"Russian escalation" is our own creation. They don't think like that…they avoid our strength and exploit our weakness. Yet we act as if we are terrified of them and what they might do. And so we self-deter. That's what provokes them to attack. https://t.co/eYabxAjDnt

— Ben Hodges (@general_ben) May 31, 2023