Kello 08.25 rajan yli etenevä vihollinen yllätettiin Raatteessa – Näin talvisota syttyi

Talvisodan syttymisestä tulee tänään kuluneeksi 86 vuotta. Kainuun rajavartiosto muistelee viestipalvelu X:n julkaisussaan sodan alkuhetkiä ja Neuvostoliiton hyökkäystä.
Kainuussa partion onnistui yllättää neuvostojoukot.
– Kainuun rajavartioston Suomussalmen komppanian partio yllätti päivälleen 86 vuotta sitten klo 8.25 rajan yli etenevän vihollisen Raatteessa avaamalla sitä kohti tulen, julkaisussa kirjoitetaan.
Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen koko itärajan pituudelta varhain marraskuun 30. päivän aamuna.
– Talvisota oli syttynyt.
Myöhemmin sodan edetessä Raatteessa käytiin yksi talvisodan käänteentekevistä taisteluista tammikuussa 1940.
Kainuun rajavartioston julkaisun yhteydessä on kuva varoitustaulusta vuodelta 1939. Kuva on Raatteen Vartiomuseon kokoelmista.
– Älä milloinkaan, vahingossakaan, suuntaa ampuma-asetta muuta ihmistä kuin vihollista kohti, varoitustaulussa lukee.
Talvisota kesti kolme kuukautta ja rauha solmittiin maaliskuussa 1940. Suomen onnistui torjua Neuvostoliiton miehitys, mutta rauhanehdot olivat maalle raskaat.
Suomi menetti Viipurin, Käkisalmen ja Sortavalan kaupungit Neuvostoliitolle. Lisäksi alueluovutuksiin kuuluivat Karjalan Kannas, Laatokan Karjala, osa Sallan kunnasta sekä Kalastajasaarentoa Petsamosta.
Suomi joutui vuokraamaan Hangon Neuvostoliitolle sotilastukikohdaksi 30 vuodeksi.
Talvisodassa kuoli noin 27 000 suomalaista ja yli 420 000 suomalaista oli joutunut jättämään kotinsa.
