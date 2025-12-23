KD Nuoret haluaa joogan pois kouluista

Pakkojooga pois kouluista, vaatii KD Nuoret kannanotossaan.
Kristillisdemokraattien nuorisojärjestön mukaan ”uushenkinen opetustapa loukkaa perheiden uskonnonvapautta”.
– Vaikka uskonnonopetuksen lisäämä katsomustietoisuus on sivistävää, tulee itämaisiin uskontoihin liittyvän opetuksen olla vain teoreettista, verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa todetaan.
KD Nuoret vaatii joogan ja meditaation sekä muiden uushenkisten harjoitteiden tunnustamista uskonnolliseksi toiminnaksi. Tällöin vanhemmilla olisi oikeus päättää lastensa osallistumisesta harjoitteisiin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa..
– Samalla KD Nuoret haluaa pitää kiinni Suomen kristillisestä kulttuuriperinnöstä päiväkodeissa ja kouluissa, tiedotteessa sanotaan.
Asiasta kertoi ensimmäisenä KD-lehti.
