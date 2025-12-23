Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Joogakirjallisuutta. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

KD Nuoret haluaa joogan pois kouluista

  • Julkaistu 23.12.2025 | 17:43
  • Päivitetty 23.12.2025 | 17:44
Nuorisojärjestön mukaan harjoitteet pitää tunnustaa uskonnolliseksi toiminnaksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pakkojooga pois kouluista, vaatii KD Nuoret kannanotossaan.

Kristillisdemokraattien nuorisojärjestön mukaan ”uushenkinen opetustapa loukkaa perheiden uskonnonvapautta”.

– Vaikka uskonnonopetuksen lisäämä katsomustietoisuus on sivistävää, tulee itämaisiin uskontoihin liittyvän opetuksen olla vain teoreettista, verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa todetaan.

KD Nuoret vaatii joogan ja meditaation sekä muiden uushenkisten harjoitteiden tunnustamista uskonnolliseksi toiminnaksi. Tällöin vanhemmilla olisi oikeus päättää lastensa osallistumisesta harjoitteisiin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa..

– Samalla KD Nuoret haluaa pitää kiinni Suomen kristillisestä kulttuuriperinnöstä päiväkodeissa ja kouluissa, tiedotteessa sanotaan.

Asiasta kertoi ensimmäisenä KD-lehti.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)