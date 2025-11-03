Verkkouutiset

Käytettyjä autoja myynnissä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Käytettyjä autoja myyty viime vuotta enemmän

  • Julkaistu 03.11.2025 | 12:59
  • Päivitetty 03.11.2025 | 13:33
Suomen raskaan kaluston sähköistyminen on hitaampaa kuin muualla Euroopassa.
Uusien pakettiautoja on esirekisteröity tämän vuoden aikana 5,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus. Yhteensä tammi-lokakuun aikana pakettiautoja on ensirekisteröity 8 750 kappaletta.

Lokakuussa pakettiautojen ensirekisteröintimäärä oli 763, mikä on 0,9 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Lokakuussa uusia henkilöautoja ensirekisteröitiin 6 219 kappaletta, mikä on 4,7 prosenttia edellisen vuoden lokakuuta enemmän. Vuoden alusta henkilöautoja on ensirekisteröity 60 167 kappaletta, eli 2,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2024 tammi-lokakuussa.

Raskaan liikenteen ensirekisteröintimäärät ovat olleet alhaisella tasolla, sekä kuorma- että linja-autoissa. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin tammi-lokakuussa 2 475, mikä on 15,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Vähiten ensirekisteröidään alle 6 tonnin painoluokan kuorma-autoja.

– Kokonaismassaltaan kuorma-autoiksi luokiteltavien sähköpakettiautojen osalta markkinan odotetaan piristyvän ensi keväänä, jos valmisteilla oleva ajokorttilain muutos tulee voimaan suunnitellusti 1.3.2026. Muutos mahdollistaisi enintään 4250 kg painoisten vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien autojen ajamisen B-luokan ajokortilla. Tämä toisi helpotusta kuljetusyrityksiä vaivaavaan kuljettajapulaan ja investointipäätösten tekemiseen, arvioi Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Linja-autojen ensirekisteröintejä on kuluvana vuonna ollut 361 eli 27,9 prosenttia viime vuotta vähemmän. Vähiten ensirekiströintejä on suurimman painoluokan eli yli 8 tonnin linja-autoissa.

Käytettyjä henkilöautoja rekisteröitiin tammi-lokakuussa 4,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Autoliikkeiden kautta myytyjen käytettyjen henkilöautojen määrä oli 0,7 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

Raskaan kaluston sähköistyminen Suomessa on hidasta

EU:n jäsenmaissa tänä vuonna ensirekisteröidyistä kuorma-autoista 3,8 prosenttia on ollut sähkökäyttöisiä ja Suomessa 2,6 prosenttia. Muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien, kuten kaasun, osuus uusista kuorma-autoista on Suomessa 8 prosenttia kun se muualla EU-maissa jää keskimäärin 3 prosenttiin.

– Suomen on hyödynnettävä tehokkaasti EU:n tarjoamat välineet käyttövoimamurroksen nopeuttamiseen. Uutena välineenä meillä on EU:n sosiaalinen ilmastorahasto, jonka kautta olisi mahdollista rahoittaa vähäpäästöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintakannustin alle 10 henkeä työllistäville mikroyrityksille. Pienimpien yritysten on kaikkein haastavinta investoida ja saada rahoitusta uuteen, vähäpäästöiseen kalustoon, painottaa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

