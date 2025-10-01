Verkkouutiset

Snapchatin suosittu ominaisuus muuttuu maksulliseksi

  • Julkaistu 01.10.2025 | 18:23
  • Päivitetty 01.10.2025 | 20:00
  • Sosiaalinen media
Asiantuntijan mukaan sama muutos on edessä muissakin palveluissa.
Pikaviestisovellus Snapchat muuttaa Muistot-ominaisuutensa (Memories) osittain maksulliseksi. Snapchat kertoo suunnitelmistaan verkkosivuillaan.

Ominaisuus julkaistiin vuonna 2016. Siitä lähtien käyttäjät ovat voineet tallentaa sinne sisältöä, kuten valokuvia ja videoita. Nyt tilanteeseen on tulossa muutos. Jatkossa käyttäjä saa tallentaa palveluun muistoja enintään viiden gigatavun edestä.

Samalla palvelu huomauttaa, että suurimmalla osalla käyttäjistä muistoja on tallennettuna alle viiden gigatavun edestä. Käytännössä heille mikään ei muutu jatkossakaan.

Jos kuitenkin muistoja on yli viiden gigatavun edestä, siitä joutuu jatkossa maksamaan ellet ole valmis hyvästelemään palveluun tallennettuja muistoja. Snapchat suunnittelee tuovansa markkinoilla sadan ja 250 gigatavun paketit sekä viiden teratavun Snapchat Platinum-paketin.

Muutos ei astu voimaan heti eli käyttäjillä on vielä aikaa ladata muistonsa talteen palvelusta.

Asiasta kertoi aiemmin muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. BBC:n haastattelema sosiaalisen median asiantuntija Drew Benvie uskoo, että kaikki suuret some-jätit tulevat jatkossa veloittamaan tallennustilasta. Hänen mukaansa sosiaalisen median palvelujen muuttuminen osittain maksullisiksi on osa niiden kehitystä.

