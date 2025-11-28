Kaupunki laiminlöi kilpailutuksen, viranomainen puuttui

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut Nivalan kaupungille huomautuksen kilpailutuksen laiminlyönnistä. Virasto kertoo asiasta tiedotteessa.

Huomautuksen taustalla on se, että Nivalan kaupunki solmi vuonna 2023 rakennusautomaatiotöitä ja rakennusautomaatiojärjestelmien ylläpitoa koskevat sopimukset ilman kilpailuttamista. Hankinta toteutettiin perustamalla kahden yrityksen kanssa puitejärjestely neljäksi vuodeksi, jonka lisäksi hankinta sisälsi mahdollisuuden neljän vuoden optiokauteen. Hankintojen ennakoitu kokonaisarvo oli noin 200 000 euroa vuodessa.

Kaupunki perusteli suorahankintaa sillä, että vastaava rakennusautomaation hankintakokonaisuus oli kilpailutettu hankintalain mukaisesti vuonna 2014 eikä kaupunki ollut muuttanut uuden tarjouspyynnön ehtoja vuoden 2014 ehdoista. Lisäksi kaupunki katsoi, että vuoden 2023 suorahankinta oli oikeutettu hankintalain mukaisen teknisen syyn ja lisätilausperusteen nojalla.

– Uudet hankintalain soveltamisalaan kuuluvat hankintasopimukset tulee pääsääntöisesti aina kilpailuttaa julkaisemalla kaikille avoin hankintalain mukainen hankintailmoitus, johtava asiantuntija Johanna Kirveskoski sanoo tiedotteessa.

KKV totesi, että aikaisemmin voimassa olleiden puitejärjestelysopimusten asianmukaisella kilpailuttamisella ei voinut perustella uusien sopimusten neuvottelua ja solmimista ilman kilpailutusta.

Lisäksi KKV totesi, että rakennusautomaatiotöiden ja ylläpidon suorahankinta ei ollut oikeutettu hankintalain mukaisen teknisen syyn tai suorahankintana tehtäviä lisätilauksia koskevien oikeusohjeiden nojalla.

KKV antoi Nivalan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

