Kaupunki etsii asiantuntijaa ”johdon palkitsemiseen”, palkka 5000 euroa kuussa

Helsingin kaupungin rekrytointi-ilmoitus tehtävänimikkeellä ”Johtava asiantuntija, johdon palkitsemiseen” on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa.

Tehtävän palkka on 4880 euroa kuukaudessa sekä mahdolliset lisät. Työsuhde on vakinainen ja siinä on kuuden kuukauden koeaika.

”Löytyykö sinulta näkemyksellisyyttä ja sinnikkyyttä viedä asiat maaliin? Mikäli vastasit kysymyksiin kyllä, saatat olla etsimämme henkilö”, kuvaillaan työpaikka-ilmoituksessa.

Tiimiin etsitään ”kokenutta palkitsemisen ammattilaista, erityisenä osaamisalueena johdon palkkaus ja palkitseminen”.

”Tässä tehtävässä kehität ja ylläpidät johdon palkitsemisen käytäntöjä ja työkaluja sekä kaupunkiyhteisiä palkitsemisen menetelmiä suunnittelusta toteutukseen ja jatkuvaan parantamiseen”, ilmoitus muun muassa luonnehtii.

Tehtävän hakuaika päättyy 15. syyskuuta ja siihen vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa sekä vähintään kolmen vuoden kokemusta koko henkilöstöä koskevista johdon palkitsemisen järjestelmistä isossa organisaatiossa.