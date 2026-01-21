Kaupungille moitteet, siirsi 600000 euron urakan ilman kilpailutusta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut Huittisten kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Huomautus liittyi tapahtumiin, jossa kaupunki vaihtoi auraus- ja hiekoitustöiden sopimuskumppania kesken kilpailutetun kauden ilman uutta kilpailutusta.

Huittisten kaupunki kilpailutti vuonna 2024 auraus- ja hiekoitustöiden hankinnan. Hankinta oli jaettu 11 osa-alueeseen. Hankintasopimusten allekirjoittamisen jälkeen kaupunki kuitenkin siirsi kolmen osa-alueen urakoinnin tarjouskilpailun ulkopuoliselle yritykselle. Näiden kolmen osa-alueen urakoinnin arvioitu kokonaisarvo sopimuskaudelle on yhteensä yli 600 000 euroa.

Huittisten kaupunki perusteli siirtoa sillä, että kilpailutuksella valittu urakoitsija pyysi sopimusten siirtämistä toiselle yritykselle. Kaupungin näkemyksen mukaan sopimusten siirtäminen uudelle toimijalle oli mahdollista, koska hankintasopimuksessa oli ehto, jonka mukaan sopimuksen siirtäminen kolmannelle osapuolelle on mahdollista toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella.

– Sopimuskumppanin vaihtaminen kilpailutuksen jälkeen on mahdollista vain hyvin rajatuissa tilanteissa. Muutoksesta tulisi olla kirjattuna yksiselitteinen ehto hankintasopimukseen. Lisäksi vaihtaminen on mahdollista, jos alkuperäisen sopimuskumppanin asema siirtyy toiselle yritykselle esimerkiksi yritysjärjestelyn seurauksena, johtava asiantuntija Emmi Silvo kertoo tiedotteessa.

KKV:n arvion mukaan sopimusehto ei ollut hankintalaissa tarkoitettu selkeä, täsmällinen ja yksiselitteinen sopimusehto, jonka perusteella sopimus voitaisiin siirtää toiselle yritykselle kilpailuttamatta. Ehdosta ei esimerkiksi ilmene, missä tilanteissa sopimus on siirrettävissä ilman uutta hankintamenettelyä.

Sopimusosapuolen vaihtaminen kesken sopimuskauden on hankintalain mukaan olennainen sopimusmuutos, ja kyseessä olleista urakan osa-alueista olisi pitänyt järjestää uusi tarjouskilpailu. KKV antoi Huittisten kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.