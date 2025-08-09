Kauppias tuomitsee IL:ssä somevideon: Vahingontekoa ei voi hyväksyä

Suomen sosiaalisessa mediassa leviävää nyt video, jossa mies hyppää Prisman pakastealtaaseen kengät jalassa. SOK tuomitsee yli 180 000 katselukertaa Tiktokissa keränneen tempauksen. Myynnissä olevien tuotteiden tarkoituksellinen vahingoittaminen ei ole hyväksyttävää, , SOK:n myymälätoimintojen kehitysjohtaja Jarkko Mäkinen toteaa videosta uutisoivalle Iltalehdelle.

Julkisilla paikoilla kuvaaminen on sallittua, mutta ”lievilmiöihin”, kuten ilkivaltaan ja häiritsemiseen suhtaudutaan kaupoissa vakavasti, Mäkinen kertoo. Myymälöissä ei ongelmatilanteita aina ehditä huomata, mutta tuotteita ja kalustoa vaurioittaneesta vahingonteosta on mahdollista tehdä rikosilmoitus, hän muistuttaa. Jos tilanteet havaitaan ajoissa, niihin myös puututaan.

Ilkivallan takia vahingoittuneet tuotteet vedetään myynnistä, Mäkinen kertoo.