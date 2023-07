Kauppias HS:lle: Tapanäpistelijä pitäisi voida poistaa kaupasta

Näpistykset ovat monessa kaupassa jokapäiväinen ongelma, sanoo K-kauppias ja K-market-ketjun johtokunnan puheenjohtaja Harri Nykopp Helsingin Sanomissa. Nykoppin mukaan näpistykset ovat lisääntyneet, kun ajat ovat vaikeat.

Näpistelijöiden kohteena ovat tyypillisesti liha, juustotuotteet ja kahvi sekä helposti rahaksi muutettavissa olevat tuotteet, kuten lonkerot. Osassa kaupoista joitakin tuotteita saa vain myyjältä pyytämällä, tämä koskee esimerkiksi merkkipartateriä.

Nykoppin mukaan näpistelijöitä on hyvin monenlaisia, eikä heitä voi tunnistaa ulkonäön perusteella. Osa on ammattimaisia, osa sairaita ja osaa ei yksinkertaisesti kiinnosta tekonsa seuraukset.

HS kertoi aiemmin helsinkiläisestä tapanäpistelijä Arskasta, joka jää viikoittain kiinni. Hän muun muassa on syönyt paistopisteillä fetajuustokolmioita ja perunapiirakoita. Arskalla on ollut 237 erillistä rikosjuttua vuodesta 2004 lähtien. Todennäköisesti rikoksia on moninkertainen määrä.

Nykopp toteaa HS:lle, että on erikoista, että henkilö pystyy tekemään satoja näpistyksiä ilman suuria seuraamuksia.

– Me kauppiaat maksamme kaikki näpistyksistä aiheutuvat kulut.

Kuluja tulee myös vartijan kutsumisesta paikalle. Lisäksi näpistäjän pysäyttäminen on aina riski kaupan henkilökunnalle.

Nykoppin luotsaamassa K-marketissa paikalle kutsutaan aina poliisi.

Nykopp toivoo, että hallitusohjelmaankin kirjattu yrityslähestymis­kielto otetaan käyttöön. Sen avulla sarjanäpistelijä voitaisiin poistaa kaupasta.

– Kaupat odottavat tämän mahdollistamista innolla, hän sanoo HS:lle.

