Kauppaneuvos Kyösti Kakkonen IL:lle: Näin pienituloisen kannattaa sijoittaa

Konkarisijoittaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen muistuttaa Iltalehden haastattelussa, että pienituloisemmatkin voivat ja heidän kannattaa sijoittaa ylimääräiset rahansa.
Pienellä rahalla sijoittaessa ei voi odottaa tekevänsä isoja voittoja nopeasti, mutta pitkäjänteinen sijoittaminen kannattaa monessa tapauksessa.
– Sijoittaminen on kärsivällisyyslaji. Jos sijoittaa esimerkiksi sata euroa kuukaudessa, se voi tuottaa mukavan määrän rahaa, mikäli sijoittamista jatkaa säännöllisesti 40 vuotta. Siinä ajassa ehtii kertyä jo todella iso summa. Aina tulee vuosi vuodelta korkoa korolle, Kakkonen huomauttaa IL:n haastattelussa.
Kakkonen muistuttaa, että sijoittamiseen tarvittavaa rahaa voi löytää arjen säästöjä tekemällä.
Nykyisessä maailmantilassa konkarisijoittaja suosii osakeostoja korkojen sijaan. Eniten hän kuitenkin peräänkuuluttaa arvometallien, kuten kullan tai hopean, arvoa lähitulevaisuudessa.
Esimerkiksi fyysistä kultaa voi ostaa pienissäkin erissä.
– Vuonna 1971 kilo kultaa maksoi 800 euroa. Sama kilo on nykyään 100000 euron arvoinen. Tämä osoittaa, että pienemmilläkin rahoilla voi saada kasaan hirmuisen potin, kun annetaan tarpeeksi aikaa.
Kakkonen nostaa hyväksi sijoituskohteeksi myös kulta- ja hopeakaivosyhtiöt, lääkealan sekä maanpuolustusalan. Etenkin arvometallikaivosyhtiöille konkarisijoittaja povaa isoa nousua.
Pienituloiselle sijoittajalle Kakkonen antaa yhdeksi vinkiksi henkilökohtaisen osakesäästötilin. Tilin hyvänä puolena on se, että sijoittajan raha jää tilille tuottamaan, vaikka osakkeita myisikin välillä pois.
– Kyllä satasen sijoittaminen onnistuu useimmiten pienillä järjestelyillä. Nämä ovat arvovalintoja. Voisiko jättää ravintolaillan väliin kerran kuukaudessa?