Kauppaketjun johtaja: Sosialismi tappanut motivaatiota työhön

Amerikkalaisen Home Depot -rautakauppaketjun toinen perustaja ja entinen toimitusjohtaja Bernard Marcus arvioi yrittämisen käyneen yhä vaikeammaksi muun muassa byrokratian ja muuttuneen asenneilmapiirin seurauksena.

93-vuotias miljardööri sanoo Financial Timesille, että nykyään Home Depot’n kaltaisen ketjun kasvu luultavasti pysähtyisi 15 tai 16 toimipisteen jälkeen. Maansa neljänneksi suurimmalla vähittäiskauppaketjulla on tällä hetkellä 2 300 itsepalveluliikettä eri puolilla Pohjois-Amerikkaa. Ketjun markkina-arvo on noin 280 miljardia euroa.

Bernard Marcus sanoo olevansa huolissaan kapitalismin tulevaisuudesta.

– Kapitalismi on Home Depot’n perusta, ja miljoonat ihmiset ovat saaneet sen kautta menestystä. Tarkoitan valmistajia, kauppiaita ja jakelijoita sekä meille työskennelleitä ihmisiä, jotka ovat vaurastuneet kokemallaan taipaleella Home Depot’ssa. Se on menestystä, ja tämän vuoksi kapitalismi toimii, Marcus toteaa.

Hän arvioi, ettei yrittäjäriskin ottamiselle ole samankaltaisia kannustimia kuin vuonna 1979, jolloin Marcus ja Arthur Blank avasivat kaksi toimipistettä Georgian osavaltiossa sijaitsevaan Atlantaan.

Bernard Marcus syyttää sosialismia siitä, ettei ”kukaan tee töitä tai välitä hittojakaan”.

– Antakaa se vain minulle. Lähettäkää minulle rahaa. En halua tehdä töitä – olen liian laiska, liian lihava tai liian tyhmä, Marcus sanoo.

Yritysjohtaja on herättänyt viime vuosina ajoittain kohuja lausunnoillaan. Sosiaalisessa mediassa vaadittiin vuonna 2019 Home Depot’n boikottia Marcuksen tuettua avoimesti Donald Trumpin presidentinvaalikampanjaa.

Bernard Marcus arvioi ”woke-ihmisten” vallanneen maailman.

– Meillä oli aiemmin sananvapautta täällä, mutta ei enää, Marcus toteaa.