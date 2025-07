Kauppaketjun data kertoo, miten suomalaiset ovat viettäneet kylmää kesää

Tänä kesänä ei ole vielä suuremmin hellepäiviä nähty, mikä on saanut suomalaiset nauttimaan kesästä tänä vuonna hieman eri tavoilla. S-ryhmän myyntidata kertoo suomalaisten innostuneen muun muassa leivonnasta sekä sisustamisesta. Kelien viileydestä huolimatta moni on päätynyt tekemään ostoksia pakastealtaalle.

– Kyllä pakastealtailla on käynyt kuhina, vaikka hellettä ei ole juuri ollut. Pakasteiden myynti kasvaa, kun ruokaa laitetaan enemmän sisätiloissa ja viileämpi keli helpottaa pakasteiden kuljettamista kotiin tai mökille, kertoo tiedotteessa myyntipäällikkö Juhani Haara S-ryhmän marketkaupasta.

– Tänä kesänä esimerkiksi jäätelöiden kotipakkauksia on ostettu suhteessa enemmän kuin annosjäätelöitä, jotka ostetaan perinteisesti heti nautittavaksi. Myös pakastepizzojen, ranskanperunoiden, kalapuikkojen sekä erilaisten kalafileiden kysyntä on kasvanut touko-kesäkuussa lähes kymmenen prosenttia viime vuoteen verrattuna. Nämä ovat selvästi suurempia volyymikasvuja kuin alkuvuoden aikana.

Viileät säät ovat vaikuttaneet myös suomalaisten herkuttelutapoihin.

– Onhan se selvä, että viileillä keleillä herkuttelu siirtyy niin sanotusti kylmästä herkuttelusta lämpimämpään herkutteluun. Makeisten ja leipomotuotteiden kysyntä on tänä kesänä ollut kasvussa, ja ovatpa viileät säät saaneet suomalaiset alkukesästä myös itse leipomaan edellisvuotta enemmän. Tämä on näkynyt esimerkiksi jauhojen ja muiden leivonta-aineiden myynnin kasvussa, Haara sanoo.

Viileät ilmat ovat saaneet suomalaiset panostamaan myös sisätilojen viihtyvyyteen sekä erilaisiin aktiviteetteihin erityisesti sisällä.

– Kotona ja mökeillä on tänä kesänä sisustettu sekä saunottu. Sisustustuotteiden kysyntä Prismassa on alkukesästä kasvanut yli 40 prosenttia ja myös sauna- ja takkatuotteiden sekä halkojen kysyntä on kasvanut selkeästi alkuvuoteen nähden, kertoo Prisman kodin myyntipäällikkö Matti Viitanen.

Tunnelmaa on viileämmällä kelillä luotu esimerkiksi kynttilöillä. Kesäkuussa kynttilöitä myytiin S-ryhmän ruokakaupoista lähes 20 prosenttia enemmän kuin viime kesänä.

– Aikaa on selkeästi vietetty esimerkiksi erilaisten käsitöiden parissa, sillä käsityötuotteiden kysyntä on kasvanut touko-kesäkuussa lähes 20 prosenttia. Myös konsolipelaamisen myynti on kasvanut touko-kesäkuussa noin 60 prosenttia, johon on kelien ohessa vaikuttanut osaltaan myös Nintendon uuden pelikonsolin ilmestyminen, Viitanen jatkaa.

Lasten sadeasujen myynti on lähes kaksinkertaistunut ja kumisaappaiden myynti on kasvanut noin 60 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Myös kalastus on kiinnostanut monia: esimerkiksi avokelasettien ja lippauistinten kysynnässä on ollut selkeää kasvua.