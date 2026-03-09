Kauppakeskusten myynti kasvoi, yksi tuoteryhmä erottui selvästi

Kauppakeskusten kokonaismyynti ja kävijämäärät kasvoivat vuonna 2025, kertoo Suomen kauppakeskusyhdistys. Koko maassa kokonaismyynti kasvoi nimellisesti keskimäärin 1,4 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen kasvua vauhditti etenkin vilkas lokakuu, jolloin myynti kasvoi 4,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Pääkaupunkiseudun kauppakeskusten myynti kasvoi hieman muuta Suomea enemmän vuonna 2025, jolloin kasvu oli 1,9 prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä kasvu ylsi kolmeen prosenttiin.

Inflaatiokorjattuna vuoden 2025 kokonaismyynti oli koko maassa keskimäärin 1,1 prosenttia vuotta 2024 korkeampi.

Kävijöitä kauppakeskuksissa oli vuonna 2025 tasan kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kävijämäärän kasvu kiihtyi vuoden loppua kohden ja loka-joulukuun kävijämäärä oli koko maassa keskimäärin kolme prosenttia vuoden 2024 vastaavaa ajanjaksoa korkeampi.

Myös kävijämäärän kasvu oli pääkaupunkiseudulla muuta maata vahvempaa: viimeisellä neljänneksellä pääkaupunkiseudun kauppakeskusten kävijämäärä nousi 3,7 prosenttia ja koko vuonna 2,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

– Kauppakeskusten myynti- ja kävijämäärien kasvu kiihtyi kohti loppuvuotta ja inflaatiokorjattu kokonaismyynti koko vuodelta 2025 oli positiivinen. Tämä kertoo kauppakeskusten vahvasta suorittamisesta myös hieman haastavammassa markkinatilanteessa. Erityisesti kauneuden ja terveyden tuotteiden myynti on ollut koko vuoden vahvaa, mutta myös kauppakeskusten suurimman toimialan eli päivittäistavaran ja tavaratalokaupan myynti kasvoi. Kauppakeskusten aktiivisen johtamisen sekä kävijämäärien ja myynnin kasvun ansiosta kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste pysyi korkeana, sanoo Suomen Kauppakeskusyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Vakula tiedotteessa.

Kauneuden ja terveyden tuotteiden myynti vetävät

Kauppakeskusten suurista toimialoista kauneuden ja terveyden tuotteiden myynti on kasvanut ripeästi viime vuosina. Toimialan koko vuoden 2025 myynti oli 6,8 prosenttia edellistä vuotta korkeampi.

Muista toimialoista sekä kauneus- ja hyvinvointipalvelujen että kahviloiden ja ravintoloiden myynti kasvoi 3,5 prosenttia vuonna 2025. Kahviloiden ja ravintoloiden myynnin kasvu oli ripeää erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin toimialan myynti oli 4,7 prosenttia edellistä vuotta korkeampi.

Kauppakeskusten suurimman toimialan, päivittäistavaroiden ja tavaratalokaupan myynti, jatkoi tasaista kasvuaan, ja oli viimeisellä neljänneksellä 1,9 ja koko vuonna 1,6 prosenttia edellistä vuotta korkeampi.

Muodin ja asusteiden toimialan myynti jatkoi kauppakeskuksissa laskuaan ja oli koko vuonna reilut neljä prosenttia pienempi kuin vuonna 2024. Toimialan osuus kauppakeskusten kokonaismyynnistä on pienentynyt tasaisesti ja oli 12 prosenttia vuonna 2025. Myös vapaa-ajan tuotteiden myynnin lasku jatkui vuonna 2025.

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste on edelleen vahva

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli vuoden 2025 lopussa koko maassa keskimäärin 96,4 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin syyskuun lopun tilanteessa. Pääkaupunkiseudun kauppakeskusten käyttöaste pysytteli lähellä koko maan keskiarvoa. Muiden suurten kaupunkiseutujen kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste vahvistui yli 98 prosenttiin. Myös pienempien kaupunkiseutujen käyttöaste oli syyskuun lopussa hivenen edellistä vuosineljännestä korkeampi, mutta pysytteli edelleen alle 95 prosentissa.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 52 kauppakeskusta. Vertailukelpoisesta, niin sanotusta like-for-like-indeksistä, on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit.