Kauppa luopuu oudosta käytännöstä: Alkoholittoman oluen ostajan ei enää tarvitse todistaa ikäänsä

Kauppaketju Lidl helpottaa pikakassoilla asiointia luopumalla alkoholittomien alkoholituotteiden ikärajavalvonnasta. Lidl kertoo asiasta tiedotteessa.

Alkoholittomilla alkoholituotteilla tarkoitetaan esimerkiksi alkoholittomia oluita ja siidereitä. Aiemmin nämä juomat ovat olleet ikärajavalvonnan piirissä eikä niitä ole voinut ostaa pikakassalta.

Lisäksi tuotteita voi nyt ostaa kaikkina kaupan aukioloaikoina, kun aiemmin niitä myytiin ainoastaan aamuyhdeksästä iltayhdeksään. Lidlin mukaan tavoitteena on sujuvoittaa asiointia ja selkeyttää ikärajavalvonnan käytäntöjä.

– Monet asiakkaistamme ovat toivoneet tätä muutosta, joten on hienoa päästä vastaamaan toiveeseen. Toimintatapamme on sama kuin kaupan alalla yleisesti, mikä tuo asiakkaiden suuntaan varmasti selkeyttä. Alkoholittomat juomat kiinnostavat kuluttajia enenevissä määrin, joten luontevaa tehdä niiden ostamisesta helpompaa. Vähänkään alkoholia sisältäville tuotteille teemme tietysti perinteiseen tapaan ikärajavalvontaa, kertoo Lidlin myynnin johtaja Akseli Mäkisalo tiedotteessa.

Linjaus koskee ainoastaan 0,0-prosenttisia tuotteita. Ikärajavalvonnan piiriin jäävät tuotteet, joissa on alkoholittomuudesta kertova merkintä, mutta alkoholia 0,1–0,5 prosenttia. Päivittäistavarakaupan (PTY) suosituksen mukaan alaikäisille ei tulisi myydä juomia, joissa on vähänkään alkoholia. Lidl toimii jatkossakin PTY:n ohjeistuksen mukaan. Laki kieltää yli 1,2 prosenttia alkoholia sisältävien tuotteiden myynnin alaikäisille.

Osa kaupoista on luopunut pikakassoista niissä ilmenneiden väärinkäytöstapausten vuoksi. Lidl sen sijaan aikoo panostaa pikakassoihin ja on lisännyt merkittävästi niiden määrää. Tällä hetkellä pikakassat ovat jo 195 myymälässä. Pikakassat on määrä asentaa loppuihin myymälöihin tammikuun loppuun mennessä. Lidlillä on 205 myymälää ympäri Suomen.

− Panostamme pikakassoihin, koska haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman helpon kaupassakäynnin. Myymälöissämme pikakassa-alue on mukavan väljä ja ostoksille on varattu hyvin tilaa. Olemmekin saaneet asiakkailtamme positiivista palautetta, ja pikakassat koetaan helpoksi käyttää. Monet asiakkaistamme haluavat valita nimenomaan pikakassan ostostensa maksamiseen, Mäkisalo kertoo.

Lidlin mukaan pikakassoilla pystyy maksamaan myös punalaputetut tuotteet ja lunastamaan pullonpalautuskuitit.