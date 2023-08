Kaupan liitto Ylelle: Asiakkaalla saattaa olla mukanaan astalo ja niitä ollaan valmiita käyttämään

Useampi myyjä kertoo Ylen uutisille asiakkaiden seuraavan heitä työajan jälkeen, lähettävän kuvia sukupuolielimistään ja jopa tarttuneen fyysisesti myyjästä kiinni.

Kaupan liiton johtavan asiantuntijan Terhi Kuljukka-Rabbin mukaan kauppiaille on vain vähän keinoja estää toistuvasti myymälään tulevia tai uhkaavasti käyttäytyviä henkilöitä palaamasta takaisin.

– Kaikista tilanteista ei aina selviä puhumalla. Lainsäädännöllisesti me emme kuitenkaan voi sanoa, että et saa tulla, koska eilen käyttäydyit huonosti. Se on ongelma, hän sanoo Ylelle.

Uudessa hallitusohjelmassa esitetään ns. liikelähestymiskieltoa tai yrityslähestymiskieltoa, joka sallisi porttikiellon antamisen myös yrityskohtaisesti. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista.

Jos kauppaa riivaa jatkuva häirikkö, on jokaisen työntekijän haettava kyseiselle henkilölle omaa henkilökohtaista lähestymiskieltoa.

– Sellaistakin on testattu, mutta montaa tapausta ei tiedossani ole. Kyllähän se kuormittaa myös oikeuslaitosta, jos kaikkien pitää hakea erikseen lähestymiskieltoa.

Kuljukka-Rabbin mukaan vaaralliset tilanteet ja häiriökäyttäytyminen eivät ole alalla uusi ilmiö.

– Voi silti sanoa, että viime vuosina tilanteet ovat vakavoituneet ja lisääntyneet. Tarkkaa dataa meillä ei ole, mutta tämä näkemys perustuu ihan yleiseen tilannekuvaan asiasta.

Mukana on Kuljukka-Rabbin mukaan entistä enemmän jopa fyysisellä väkivallalla uhkaamista.

– Asiakkaalla saattaa olla mukanaan erilaisia astaloita, ja niitä ollaan valmiita käyttämään. Tilanteet voivat olla todella uhkaavia ja vaarallisia, hän sanoo.