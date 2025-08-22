Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan Venäjä ei ole osoittanut minkäänlaista halukkuutta hyökkäyssodan lopettamiselle.

Blogissaan Heinonen kirjoittaa, että Washington D.C.:n kokouksen sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin välisen tapaamisen vuoksi ilmassa saattoi olla perusteetonta ylioptimistisuutta.

– Tapaamisten jälkeen on täytynyt kyllä kaikille tulla jo päivän selväksi, että Venäjän, Kremlin ja Putinin vedätys vain jatkuu ja sen myötä tuhoamissota Ukrainassa.

– Kauanko Kremlin vedätys uppoaa Valkoiseen taloon? Heinonen kysyy bloginsa otsikossa.

– Nyt kysymys kuuluukin, että kuinka kauan tämä tilanne menee läpi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille? Tai toisaalta kuinka kauan Yhdysvaltain senaattori Lindsay Grahamille, joka jo keväällä valmisteli lakiesitystä mikä asettaisi 500 prosentin % tullin maille, jotka ostavat Venäjältä energiatuotteita. Tämä esityshän oli saamassa senaatissa jo enemmistön tuekseen, mutta Putinin taitavat peliliikkeet tilanteen jäädytti.

Heinosen mukaan ”Viime hetkellähän Putin kertoi olevansa valmis tapamaan kahden kesken Trumpin. Tällä hän pelasi aikaa viikon vai kaksi ja sitten seuraava viikko meni Trumpin ja Euroopan johtajien tapaamisen valmisteluissa jne. Ja nyt mennyt taas viikko ja menee seuraavakin”.

– Putin on tässä pelissään taitava ja tuntuu siltä, että Trump helppo.