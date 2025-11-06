Katumuusikoita tuomitaan Venäjän kaupungeissa sakkoihin ja vankeuteen

Lokakuun puolivälissä pietarilainen tuomioistuin määräsi paikalliselle, hyvin suositulle 18-vuotiaalle katumuusikolle Diana ”Naoko” Loginovalle ja hänen bändinsä Stoptimen kahdelle jäsenelle ”hallinnollisen pidätyksen”, mikä tarkoittaa noin parin viikon mittaista vankeusrangaistusta. Tuomio annettiin julkista epäjärjestystä aiheuttaneen mielenosoituksen järjestämisestä ja ”armeijan häpäisemisestä”, koska bändi esittää mustalle listalle asetettujen ”ulkomaisten agenttien” musiikkia. Heti heidän vapauduttuaan heidät pidätettiin uudelleen ja annettiin uudet tuomiot samoilla perusteilla.

Yksi bändin esittämistä lauluista on ulkomaille paenneen Noize MC:n ”Kooperativ Lebedinoje ozero” (Osuuskunta Joutsenlampi), jossa lauletaan muun muassa, että ”Pankaa joutsenet takaisin ruutuun, antakaa minun nähdä vähän tanssia! Toivon, että vaari näyttää vihreältä ja pelkää! Lopeta rutiinisi, Solovjov, antakaa minun katsoa vähän tanssia!”. Vaarilla viitataan venäläisnuorten keskuudessa Vladimir Putiniin ja Solovjovilla tv:ssä esiintyvään tunnettuun propagandistiin Vladimir Solovjoviin. Joutsenlammen esittäminen tv:ssä liitetään Venäjällä yhteiskunnan mullistuksiin, kuten vallanvaihdoksiin.

Stoptimen jäsenet pidätettiin ensi kertaa elokuun lopussa ”melun” aiheuttamisesta. He saivat sakkoja, mutta Stoptimen suosio kasvoi ympäri maata ja he jatkoivat esiintymistä, mikä herätti Z-aktivistien huomion ja sai muun muassa presidentillisen ihmisoikeusneuvoston jäsenen Marina Ahmedovan aloittamaan bändin mustamaalauksen.

Bändin pidätys on synnyttänyt valtavan vastareaktion ja myötätunnon aallon bändiä kohtaan. Tukiprotesteja on esiintynyt Pietarin lisäksi Moskovassa, Saratovissa, Jekaterinburgissa, Novosibirskissa ja Voronežissa.

Kaupungeissa levitettiin sen jäsenten vapauttamista vaativia lehtisiä ja julisteita, ja katumuusikot ovat alkaneet esittää sen musiikkia, mikä on johtanut pidätyksiin ympäri Venäjää. He ovat saaneet sakkoja ja lyhyitä vankeusrangaistuksia.