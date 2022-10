Katso tätä pyörivää spiraalia 20 sekuntia – klassikkotaulu saa aivan uuden sisällön

Netissä leviää optinen illuusio taidemaalari Vincent van Goghin Tähtikirkas yö -maalauksesta.

Jutun alla olevalla videolla katsojaa pyydetään katsomaan ensin 20 sekuntia maalauksen yläpuolella liikkuvan spiraalin keskelle. Tämän jälkeen katse pitää siirtää alas maalaukseen.

Sosiaalisessa mediassa hämmästellään, että spiraalin tuijottaminen saa huijattua silmät näkemään, että myös Van Goghin mestariteos liikkuisi aaltoillen. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole, koska maalaus on koko ajan videolla täysin paikallaan.

(Videon saa käyntiin kuvan keskellä olevaa sinistä toistonappia klikkaamalla)

The best way to see Van Gogh's "Starry Night" is to stare at the center of the spiral for 20 seconds and then look at the painting pic.twitter.com/6XkD56HbJc

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) October 24, 2022