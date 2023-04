Katolinen kirkko paheksuu hengenvaarallista pääsiäisperinnettä

Pääsiäinen on kristinuskon yksi merkittävistä tapahtumissa. Uskon mukaan Jumalan poika Jeesus ristiinnaulittiin sovittamaan kaikkien syntejä. Rangaistusmuoto oli yksi kuolemaan johtavista rangaistuskäytännöistä uskon syntyaikoina. Filippiineillä kahdeksan katolista vapaaehtoista ristiinnaulittiin sovittamaan syntejään ja kunnioittamaan uskoaan. Katollinen kirkko toivoo, että vaarallisesta tavasta luovutaan. Aiheesta uutisoi Guardian-lehti.

Pääsiäisajan perjantaita kutsutaan uskossa pitkäperjantaiksi. Maan pääkaupungista, Manilasta, pohjoiseen pienessä San Pedro Cutudin kylässä turistit ja ihmiset kerääntyivät katsomaan, kun kahdeksan ihmistä kantoivat puusta tehdyt ristinsä kukkulalle. Ihmiset kiinnitettiin risteihin iskemällä noin 10 senttimetrin mittaiset naulat kämmenien ja jalkaterien läpi. Pääsiäisrituaaleihin osallistui myös muita katuvia, jotka ruoskivat itseään terävin bambukepein sekä kulkivat kylän läpi paljain jaloin. Aiemmin myös katuvien matkaa seuraavien tapoihin on kuulunut lasilla katuvien viiltäminen, jotta kärsimysnäytelmä on tarpeeksi verinen. Ihmiset pysyvät tolppiin naulattuina noin 10 minuutin ajan.

Perinnettä ei järjestetty kolmen edellisen vuoden aikana koronan vuoksi. Pääsiäisrituaaliin osallistujat kuuluvat katolisen kirkon lahkon alle, johon on sekoittunut mukaan myös vanhoja luonnonuskontojen piirteitä.

Filippiinien kirkon johtajat ovat paheksuneet ristiinnaulitsemisperinnetta ja itsensä ruoskimista. Johtajat kertovat, että filippiiniläiset voivat osoittaa harrasta uskoaan ja uskonnollista omistautumistaan vahingoittamatta itseään ja mieluummin tekemällä hyväntekeväisyystyötä.

San pedro Cutudiin sekä kahteen muuhun kylään kerrotaan kokoontuneen jopa 15 000 ihmistä todistamaan vuosikymmeniä vanhaa perinnettä.

Tunnettu katolinen pappi ja ihmisoikeusaktivisti Robert Reyes kertoo, että veriset rituaalit heijastavat sitä, että kirkko on epäonnistunut kouluttamaan monia filippiiniläisiä kristillisistä periaatteista, jolloin he jäävät yksin tutkimaan henkilökohtaisia ​​tapoja etsiä jumalallista apua kaikenlaisiin sairauksiin.

Lehden haastattelema britannialainen matkanjärjestäjä Johnson Gareth toi 15 turistia kahdeksasta maasta, mukaan lukien Yhdysvalloista, Kanadasta ja Saksasta, todistamaan ristiinnaulitsemista.

– Se on vähemmän julmaa kuin ihmiset luulevat. He ajattelevat, että se tulee olemaan erittäin makaaberia tai erittäin inhottavaa, mutta se ei ole. Se on tehty hyvin kunnioittavasti, Gareth kertoo.