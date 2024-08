Katoavatko korttien magneettijuovat?

Maksukorteissa käytetyt magneettijuovat katoavat lähivuosien aikana. Asiasta kirjoittaa BBC.

Perinteisten magneettikorttien suosio on laskenut voimakkaasti sitä mukaa, kun yhä useampi siirtää maksu- ja kanta-asiakaskorttinsa älypuhelimen digitaaliseen lompakkoon. Myös kovaa vauhtia yleistyvät QR-koodit ovat tehneet perinteisistä magneettijuovista tarpeettomia.

Toinen magneettijuoviin liittyvä ongelma on se, että sen on havaittu aiheuttavan häiriötä älypuhelimien kanssa. Jos säilytät magneettijuovan sisältävää korttia samassa kotelossa älypuhelimen kanssa, kortin magneettijuova voi lakata toimimasta. Käytännössä tämä ilmenee esimerkiksi siten, että hotellihuoneen avainkortti ei toimikaan, jos olet säilyttänyt sitä yhdessä puhelimen kanssa. Syynä häiriöihin ovat älypuhelimien sisältämät magneetit ja komponentit.

BBC:n mukaan magneettijuovat ovat säilyneet maksukorteissa ja pääsylipuissa pitkään sen takia, että niiden valmistaminen on ollut edullista ja magneettijuovan lukemisen mahdollistava tekniikka on ollut käytössä jo vuosikymmenien ajan. BBC:n haastattelema asiantuntija huomauttaa, että jos käyttäisit magneettijuovan sisältävää korttia vuonna 1970 valmistuneeseen kortinlukijaan, se osaisi lukea sen. Valmistaminen on siis ollut helppoa, kun tekniikka on tuttu jo entuudestaan.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että magneettijuovilla ei ole enää tulevaisuutta. Osa maksukorttivalmistajista on päättänyt luopua kokonaan magneettijuovista korteissaan. Älylaitteiden kanssa ilmenneiden ongelmien lisäksi taustalla on toinen merkittävä syy: magneettijuovien valmistaminen ei ole ympäristöystävällistä etenkään, kun tarjolla on ekologisempia digitaalisia vaihtoehtoja.

BBC:n asiantuntija huomauttaa, että magneettijuovien etuna on ollut niiden yksinkertainen ja tunnettu tekniikka. Uudet digitaaliset tekniikat ovat huomattavasti monimutkaisempia ja niihin liittyy aina myös väärinkäytösten riski. Magneettijuovissa ainoa tapa väärinkäyttää niitä on käytännössä tehdä fyysinen kopio juovasta.