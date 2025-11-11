Kasvua ja työtä on tulossa lisää

Olen vähän huvittuneena katsonut suomalaisten synkistelyä. Kun esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo tarjoaa toivoa ja löytää sitä Yrittäjäjärjestön pk-yritysbarometrista, mahdollisimman moni taho haluaa tyrmätä tämän. Valitettavasti Suomessa on jo vuosia ollut vallalla valtavan negatiivinen ilmapiiri. Yritä tässä nyt sitten suunnata katsetta positiiviseen tulevaisuuteen ja luoda uskoa yrittämiseen ja kasvuun.

Mutta minähän yritän ja vielä todistan sen puolesta. Toteutimme Suomen Yrittäjissä kesällä yritysten vientibarometrin ja saimme yli 1000 yrityksen vastauksen, jotka suunnittelevat joko kasvattavansa tai aloittavansa oman vientitoiminnan. Nyt olemmekin sitten jo keräämässä vientiryhmiä eli siirrymme sanoista tekoihin. Kasvua ja työtä on siten tulossa lisää Suomeen.

Vastaavia tuoreita kasvua tulevia tuloksia löytyy myös muilta elinkeinoelämän järjestöiltä. Keskuskauppakamarin tuoreessa kyselyssä vientiyrityksille yli puolet yrityksistä näkee viennin kasvavan merkittävästi tai ainakin jonkin verran. Laskua viennissä odottaa vain 14 prosenttia yrityksistä. Elinkeinoelämän Keskusliiton kasvuyrityskatsauksessa vuonna 2024 4000 yrityksessä harkittiin kansainvälistymistä. Tänä vuonna kansainvälistymistä harkitsevien yritysten lukumäärä on noussut jo 7 000 yritykseen.

Tällä viikolla kansainvälinen valuuttarahasto ilmoitti, että se odottaa Suomen talouden kääntyvän selvään 1,5 prosentin kasvuun. Kasvua siivittävät esimerkiksi yksityinen kulutus, datakeskushankkeet ja laivatilaukset. Inflaatio on laskenut ja reaalipalkat ovat nousussa. Valuuttarahasto uskookin, että ihmi-set alkavat uskoa tulevaan ja se merkitsee lisäkulutusta. Voisimmeko mekin uskoa positiiviseen tulevaisuuskuvaan?

Pilvenä taivaalla on julkisen sektorin kova velkaantuminen, mutta senkin suhteen meillä olisi keinoja. Julkinen sektori voisi nyt pikavauhtia laskea oman tuotannon kustannuksia ja omia tekemisiään ja ryhtyä siinäkin tekemään yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Oleellisia ovat esimerkiksi erinomaiset hyvinvointipalvelut, ei se kuka niitä tuottaa. Uskon, että samoilla verorahoilla voimme saada paljon nykyistä enemmän ja parempaa, kunhan asian vihdoin oivallamme. Samalla julkinen velka taittuu.

Futuristi Perttu Pölönen sanoi yhdessä tilaisuudessa muutama viikko sitten, että Suomi on ollut jo vuosikausia ollut saavutettujen etujen museo. Meillä on hyvinvointiyhteiskunnassa niin paljon menetettävää, että emme kunnolla uskalla tarttua uuteen. Kun emme tartu, meille on syntynyt visiovaje. Nyt on aika lopettaa kaiken kritisointi. Sen sijaan on aika sanoa kyllä uusille ideoille ja uudistuksille.