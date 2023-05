Karita Mattilan rengas irtosi kesken automatkan – tästä syystä renkaat tulisi jälkikiristää

Suomalainen oopperatähti Karita Mattila julkaisi Twitter-tilillään videon, jossa kertoo autonsa renkaan irronneen ajon aikana.

Oopperalaulaja kertoo viestikentässä renkaan irronneen alueella, jossa oli 30 mailia tunnissa -rajoitus. Vauhtia oli siis hieman alle 50 kilometriä tunnissa.

Renkaidenvaihdon yhteydessä pultit kiristetään momenttiavaimella. Oikean kiristysmomentin löytää oman auton käyttöohjekirjasta. Lopullinen kiristys tehdään yleensä vasta kun auto on laskettu alas tunkilta. Erityisesti alumiinivanteiden kanssa oikean kiristysmomentin tarkistaminen on tärkeää, jotta vanteet ja pultit eivät vaurioitu. Liika kiristäminen saattaa saada pultin porautumaan alumiinivanteen sisälle.

Alumiinivanteiden kanssa renkaat tulisi jälkikiristää noin 100 kilometrin ajon jälkeen. Tällöin renkaita ei ole tarkoitus kiristää aiempaa enempää, vaan tarkistaa momenttiavaimen kanssa, että kaikki pultit ovat pysyneet halutussa kireydessä. Teräsvanteille jälkikiristystä ei tarvitse suorittaa.

Mikäli jälkikiristystä ei tehdä voi pyörän kiinnitys löystyä. Lisäksi vanne, napa ja pultit voivat vaurioitua ja pahimmassa tapauksessa pyörä irtoaa kokonaan.

Mattila kertoo selvinneensä tilanteesta säikähdyksellä. Autoon oli asennettu uudet renkaat, joista yksi irtosi ajon aikana.

Have you ever lost your tyre while driving?

Neither had I. Until today.

Am alive and well. Speed limit was 30 mph. Thank god.

I had new tyres under my car & paid big time for it(!). Left happy from garage.

Good Samaritan stopped, to help.

Gotta find new garage now. Pitty. pic.twitter.com/Af73Otmksg

