Kansanedustajalta toive: Vaalijärjestelmää pitäisi uudistaa

Kokoomuksen kansanedustajan Pia Kauman mukaan vaaleja on liikaa. Hän toivoo, että tulevaisuudessa kunta-, alue- ja eduskuntavaalit yhdistettäisiin yksiksi vaaleiksi.

Kauma kertoo näkemyksistään viestipalvelu X:ssä.

Kauma viittaa viestissään Helsingin Sanomissa julkaistun entisen politiikan toimittajan Unto Hämäläisen kolumniin, jossa hän sanoo vaalien määrän lamaannuttavan äänestäjät. Hämäläisen mukaan vaalien alla päättäjien kiinnostus keskittyy omaan ja puolueen napaan, jolloin päätöksenteko häiriintyy.

– Demokratian jaloimmasta muodosta on vaivihkaa tullut kansallinen häiriötekijä, joka aiheuttaa haittaa myös hallitusten ja eduskunnan toiminnalle, Hämäläinen tylyttää.

Kauma jakaa Hämäläisen mielipiteen.

Kokoomusedustaja huomauttaa, että nykyisessä vaalijärjestelmässä kunta- ja aluevaaleista on tullut kansanedustajille eräänlaiset välivaalit, joissa on henkilökeskeisen vaalijärjestelmän takia pakko olla ehdolla.

Hän myöntää, että demokratian kannalta olisi parempi, etteivät kansanedustajat olisi ehdolla kunta- ja aluevaaleissa. Nykyinen vaalitapa kuitenkin johtaa siihen, että puolueet tarvitsevat paljon ääniä keräävät kansanedustajat ehdolle. Kansanedustajille olisi taas iso riski olla lähtemättä ehdolle.

– Jos edellä mainitut vaalit yhdistettäisiin eduskuntavaaleihin, pakko poistuisi, Kauma linjaa.

Hän toivookin, että tulevaisuudessa vaaliuurnilla saisi yhdellä kerralla käteen vaalilipun niin eduskunta-, alue- kuin kuntavaaleihin.

Vastaava järjestelmä on käytössä muun muassa Ruotsissa. Länsinaapurissa äänestäjä saa neljän vuoden välein käteensä kolme vaalilippua, joilla valitaan edustajat parlamenttiin, maakäräjille sekä kunnanvaltuustoihin.

– Olisi toivottavaa, että vaalijärjestelmäämme uudistettaisiin niin, että vaaleja yhdistettäisiin, Kauma päättää.

Vaaleja on liikaa. Ja tähän liittyy vielä se, että kansanedustajille kunta- ja aluevaaleista on tullut ”välivaalit”, joissa on pakko olla ehdolla, kun vaalimme ovat niin henkilökeskeisiä. Jos em. vaalit yhdistettäisiin eduskuntavaaleihin, pakko poistuisi.https://t.co/yO6m5HK0uu

— Pia Kauma (@PiaKauma) March 22, 2025