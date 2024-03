Kansanedustaja vääntää rautalangasta: Tämän takia työmarkkinoita on uudistettava

Yli seitsemänkymmentä vuotta sitten paalutettu työmarkkinamalli on päivitettävä, toteaa kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) Turun Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan. Valkonen muistuttaa, että joka kahdeksas valtion käyttämä euro on nyt velkarahaa. Ilman työmarkkinauudistuksia talouden ahdinko syvenee entisestään. Kärsijöinä ovat lopulta sekä työntekijät että työnantajat.

Ammattiyhdistysliikkeen kritiikkiin Valkonen vastaa toteamalla, ettei demokraattista päätöksentekoa voi estää pitkittämällä poliittisia lakkoja. ”Ei käy” on hänen mukaansa kelvoton linja talouden ja työllisyyden parantamiseen. Neuvottelupöydässä on löydyttävä myös halua korjaamiseen.

– Suomella ei ole enää varaa loputtomiin keskusteluihin, jotka eivät johda mihinkään. Vuodesta toiseen jatkuvaan vanhojen valtarakenteiden näytelmään, Valkonen linjaa.

Valkonen tähdentää, että hallituksen uudistukset eivät heikennä työntekijöiden asemaa. Nykyisessä ympäristössä hirttäytyminen kylmän sodan alkuvuosina solmittuihin rakenteisiin ei ole eduksi kenellekään. Työmarkkinat on päivitettävä 2020-luvulle.

– Lait on tehty aikana, jolloin Suomella oli oma valuutta, väestö nuorta, talous kasvoi ja idänkauppa veti. Talouden rakenteet olivat tyystin toisenlaiset kuin nykyään, Valkonen muistuttaa ja jatkaa:

– Jokaisen palkansaajankin etu on, että Suomessa on töitä tarjolla ja työn tekeminen on kannattavaa. Vain talouskasvu mahdollistaa palkkojen nostamisen.

Valkonen kummastelee väitteitä nyt käsillä olevien uudistusten radikaaliudesta ja tarkoitusperistä. Vaikka työelämän joustoja on tarkoitus lisätä, yleissitovuus ja työehtosopimukset säilyvät myös jatkossa.

– Yksikään yrittäjä ei haaveile ihmisten irtisanomisesta tai siitä, että voisi luoda mahdollisimman huonon työpaikan työntekijöille. Päinvastoin: yrittäjät pyrkivät kasvattamaan yritystään, palkkaamaan ja pitämään hyvää huolta arvokkaista työntekijöistään. Nykyisen työvoimapulan aikana jokainen osaaja on elintärkeä, Valkonen huomauttaa.