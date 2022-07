Kansanedustaja sai tarpeekseen: THL pitäisi uudistaa kokonaan

Kansanedustaja Terhi Koulumiehen (kok.) mielestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tulisi uudistaa kokonaan.

– Pitäisi erottaa toisistaan se, millä organisaatiolla on viranomaisvaltaa ja mikä taas voi harjoittaa yksityisestikin rahoitettua tutkimustoimintaa. Ilmeisesti THL:n rahoitus on nykyään suurelta osin ulkopuolista ja on syytä olettaa, että sen toiminta ja intressit ovat sen mukaisia. Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat, Koulumies kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa kansanterveysviranomaisen toiminta pitäisi rahoittaa kokonaisuudessaan verovaroin valtion budjetista, jottei sille synny vääränlaisia kannustimia ja väärin suuntautunutta lojaliteettia.

– Sen sijaan muut organisaatiot, joilla ei ole valtaa kansalaisten henkeen ja terveyteen, voivat sitten tehdä vapaasti kaikenlaista yksityisrahoitteistakin tutkimusta.

Kirjoituksessaan Koulumies ottaa kantaa myös koronapassiin ja muihin koronatoimiin. Hänen mukaansa koronapassia tehokkaampi keino olisi ottaa uudelleen käyttöön vahva maskisuositus julkisissa sisätiloissa sekä parantaa koronatesteihin pääsyä.

– Lisäksi pitäisi järjestää työssäkäyville etätyömahdollisuus ja koululaisille ja opiskelijoille mahdollisuus etäkouluun, jos sitä haluavat. Tässä viimeksihän kotona sairaana tai karanteenissa olleet nuoret eivät voineet edes seurata opetusta netissä, kun etäkoulu virallisesti lakkautettiin, oli täysin älytöntä, että he jäivät kokonaan opetuksen ulkopuolelle. Lisäksi -itsestäänselvästi- sairastuneiden pitää pysyä kotona sairaslomalla, eikä saa ohjeistaa ketään menemään kouluun tai töihin tai ylipäänsä minnekään positiivisena tai oireisena.

Koronapassi, yritysten sulut ja kokoontumisrajoitukset eivät ole Koulumiehen mukaan ”tätä päivää”.

– Koronasta on tullut koko ajan uutta tietoa ja pitäisi mukauttaa torjuntatoimia sen mukaisesti. Nyt pitäisi ensitöikseen antaa ihmisille oikeaa tietoa koronan leviämisestä ja ehkäisystä, jotta he osaisivat suojautua siltä oikein.