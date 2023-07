Kansanedustaja poliisin voimavarojen pulasta: Laastarilappumaisia pikkulisäyksiä

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri kommentoi x-viestialustalla poliisin resurssiongelmia.

– Poliisin resurssipulasta on puhuttu vuosikausia mutta mitään ei ole tehty, pl laastarilappumaisia pikkulisäyksiä vuosi kerrallaan. Poliisitoiminnan turvaaminen vaatii pitkäjänteistä resursointia ja suunnittelua, hän toteaa.

Toveri on jakanut tilillään Helsingin Sanomien uutisen, jonka mukaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on oman näkemyksensä mukaan suuria vaikeuksia selvitä tehtävistään. Asukaslukuun suhteutettu rikosilmoitusten määrä on laitoksen mukaan sen alueella Helsingin jälkeen valtakunnan kärkeä. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan rikostutkinta on ”kokonaisuudessaan erittäin ruuhkautunut”.

– Hetkessä ei minkään poliisiyksikön resurssivajeita kyetä oikaisemaan, kertoo Poliisihallituksen ylitarkastaja Pasi Tenkanen.

Poliisihallitus kertoo, että poliisiyksiköiden resurssiongelmia voidaan uuden hallitusohjelman perusteella korjata pitemmällä aikavälillä.

Hallitusohjelman mukaan poliisitehtävissä toimivien henkilötyövuosimäärä nostetaan valtakunnallisesti 8 000:een vaalikauden loppuun mennessä. Vuonna 2021 määrä oli noin 7 400 henkilötyövuotta.