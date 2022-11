Kansanedustaja: Otamme kaiken sen turvan Natolta mitä liittokunta voi antaa

EVAn tuoreen arvo- ja asennetutkimuksen mukaan 53 prosenttia suomalaisista suhtautuu avoimesti kaikenlaiseen yhteistyöhön Naton kanssa. Natoon suhtautuu myönteisesti 78 prosenttia.

– Ehkä julkisuudessa Natoa vastustavien esillä pitämät huolet ja keinotekoiset uhkat ovatkin paljastuneet pala palalta turhiksi.

– Niin kuin aiemminkin olen kirjoittanut niin meidän tulee mennä Natoon avoimin mielin ja tekemään se mikä meille Naton myötä kuuluu ja ottamaan se, mitä Natolla on meille annettavana, kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kommentoi mittausta blogissaan.

– Me tulemme loppupelissä kuitenkin olemaan Natossa turvallisuutta lisäävä jäsenmaa, emme turvallisuutta kuluttava. Mutta ehdottoman tärkeää on se, että me myös otamme kaiken sen avun ja turvan Natolta mitä liittokunta meille voi antaa.

– Ja myös se, että jos Naton kannalta on perusteltua rakentaa Suomeen myös pysyviä Naton rakenteita esimerkiksi sotilastukikohta, tai sijoittaa pysyviä joukkoja, niin silloin meidän kannattaa ja myös yhteisesti tulee ottaa ne vastaan.

Heinosen mukaan ”meidän ei tule itse sulkea mitään turvallisuutta lisäävää keinoa pois Nato-jäsenyydestämme”.