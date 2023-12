Kansanedustaja muistutti: Etuovi.comissa on 10000 vapaata vuokra-asuntoa

Eduskunnan täysistunnossa käytiin itsenäisyyspäivän aattona kiihkeää keskustelua toimeentulolain muuttamisesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) totesi, että ”menot asumisesta ovat kasvaneet merkittävästi nimenomaan tuetun asumisen osalta, ja meidän on välttämätöntä saada lisättyä ihmisten työllisyyttä ja sitä, että he enemmän kantavat myös itse vastuuta omasta asumisestaan”.

– Toimeentulotuki on viimesijainen etu, ja niin sen tietenkin pitää ollakin. Se on suojattu myös indeksijäädytyksiltä, eli toimeentulotuki pysyy edelleenkin siellä suojassa. Mutta se, että toimeentulotukeen voidaan toki asumiselle laittaa tietty kattohinta, on myös perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukainen. Perustuslakivaliokunta arvioi, että lakiin voidaan ottaa asumismenojen normittaminen perustuslain estämättä, Mia Laiho sanoi.

– Käsittelimme huolellisesti tätä esitystä valiokunnassa, ja ymmärrän ne huolet, mitä täällä nostetaan esille esimerkiksi lapsiperheiden kohdalta tai ihmisten kohdalta, joilla ei ole kykeneväisyyttä itse etsiä uutta asuntoa. Tässä laissa on ensinnäkin määräaika, että voidaan saada lisäaikaa, jos tilanne on kohtuuton, ettei löydä sitä edullisempaa asuntoa, ja myös erityisperusteita, milloin voitaisiin nämä rajat ylittää, esimerkiksi jos on lapsia tai muita erityistarpeita tai vaikeuksia löytää asuntoa sieltä seudulta.

Laihon mukaan kannustinloukut ovat Suomessa todellinen ongelma. Työttömyysloukussa on hänen mukaansa noin 136 000 ihmistä ja tuloloukussa 500 000 ihmistä. Esitys hänen mukaansa osaltaan supistaisi kannustinloukkuja ja parantaisi työllisyyttä.

– Vielä tällainen tilannetieto, että tuolta Etuovi.comista katsottuna tällä hetkellä alueella Helsinki—Espoo—Vantaa on 10 000 vapaata vuokra-asuntoa, että kyllä on mahdollisuus myöskin vaihtaa asuntoa edullisempaan, jolloin siitä myöskin tälle käyttäjälle, joka nyt joutuu käyttämään toimeentulotukea, jää myöskin itselle enemmän käyttöön, kun asuminen ei vie sieltä niin suurta osaa. Laiho totesi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) vastauspuheenvuoron mukaan ”hyvä, että saadaan tähän puheenvuoron jälkeen tehdä interventio”.

– Tässä valiokunnan varapuheenjohtaja totesi, että kun katsoo Etuovi.com:ista, niin siellä on paljon asuntoja vuokrattavana, mutta edustaja Laiho, nämä asunnot eivät ole asumisnormin mukaisia. Nämä ovat sellaisessa hintaluokassa, että moni ihminen voi vain haaveilla katsovansa Etuovi.com:ista itselleen asuntoa, Krista Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan käy niin, että ”on pakkomuutto edessä”.

– Te säästätte näitten nykyisten ihmisten vuokramenoista, jotka Kela on jo legitimoinut — siis Kela on sanonut, että heillä on kaikilla hyvät perusteet. Te haluatte käydä ne perusteet läpi ja katsoa, että mahdollisimman isolla joukolla ei olisi näitä perusteita, niin tulisi lisää mahdollista säästöä. Minusta tämä on vääränsuuntainen teko tässä tilanteessa, jossa te käytätte tämän 20—30 miljoonan liikkumavaran tähän, Kiuru arvosteli.

Seuraavassa puheenvuorossaan Mia Laiho palasi asiaan.

– Tässä käy kyllä hyvin esille tämä ideologinen ero, mikä meillä vasemmiston kanssa on. Onko näin, että yhteiskunta voi maksaa minkälaisen vuokran tahansa?, Mia Laiho kysyi.

– Se on ihan ok, yhteiskunta maksaa, veronmaksajat vaan lisää töihin. Entisestään pienenevällä työntekijämäärällä kustannetaan tekemättä työtä, hän ironisoi.

– Enkä sano sitä, etteikö meillä ole toimeentulotuen saajissa paljon sellaisia, jotka eivät kykene töihin, mutta kyllä meidän kaikkien muidenkin pitää katsoa, mistä löytyy, löytyykö edullisempaa asuntoa, mihin meillä on varaa.

Laihon mukaan ”eikä se ole ihmisarvoa loukkaavaa, että muutetaan siellä kaupungin sisällä”.

– Asun itse Espoossa. Meillä on siellä kuitenkin eritasoista vuokratasoa, Helsingissä on. Tarvitseeko kaikkien asua keskustassa? Eivät työssäkävijätkään voi kaikki asua keskustassa.