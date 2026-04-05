Kansanedustaja listaa: Näin kestävyysvaje voidaan ratkaista

Suomalaisten tulisi ottaa enemmän vastuuta itsestään Suomen julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamiseksi, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti.

Hänen mukaansa suomalaisten tulisi myös käydä töissä, kouluttautua omaehtoisesti ja auttaa lähimmäisiään. Tämä kaikki on tarpeen, jotta 15 miljardin euron kestävyysvaje saadaan ratkaistua, kansanedustaja huomauttaa.

– Ja tämän ääneen sanomisesta vasemmisto menetti täysin malttinsa? Uskomatonta, Sammallahti kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Keskustelu valtiontaloudesta ja hyvinvointivaltion tehtävistä on käynyt kiivaana viime päivinä valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelän Helsingin Sanomien julkaiseman haastattelun myötä.

Suomalaisten tulisi ottaa enemmän vastuuta itsestään ja läheisistään esimerkiksi hoivapuolella, Niemelä sanoo haastattelussa. Lisäksi hän pohtii sitä, tulisiko esimerkiksi korkeakoulutuksen olla maksutonta, vai voisivatko opiskelijat maksaa ainakin osan tutkinnoistaan.

Niemelän näkemykset ovat herättäneet myös kritiikkiä. Vasemmistoliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Minja Koskelan mielestä säästöistä puhuminen ei ole ideologisesti neutraalia. Niemelä pitää itseään ”ideologisesti neutraalina” haastattelussa.

– No, minusta ei ole myöskään ideologisesti neutraalia aprikoida, tulisiko koulutuksen maksuttomuudesta tinkiä tai pitäisikö läheisten kantaa enemmän hoivavastuuta sote-säästöjen vuoksi, Koskela kirjoittaa X:ssä.

Sammallahti kyseenalaistaa Koskelan näkemykset ideologisuudesta ja huomauttaa Suomen julkisen talouden 10-15 miljardin kestävyysvajeesta.

– Ei tarvita mitään ideologiaa toteamaan, että on pakko säästää. Ideologiaa taas on sanoa, että näin muka voidaan jatkaa hamaan tulevaisuuteen vailla huolta huomisesta, Sammallahti vastaa Koskelalle.