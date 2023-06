Kansanedustaja innostui: Odotan poliittisen urani ehdotonta kliimaksia

Eduskunta puhui tiistaina kolmatta vuorokautta hallitusohjelmasta. Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen leukaili puheenvuorossaan, että jos esitykset velkaantumisen pysäyttämisestä tehdään salin oikealta laidalta, vasen laita huutaa, ja jos vasen laita tekee päätökset, oikea laita huutaa.

– Jos se olisi keskeltä, huuto tulisi molemmilta puolilta, Hannu Hoskonen nauratti kansanedustajia.

– Mutta tärkeintä on tietää, arvoisa puhemies, kunnioittamani puhemies, tässä se, että me emme voi velkamenettelyllä enää jatkaa. Korko on noussut, ja tiedämme, miten finanssimarkkinoilla tällä hetkellä menee.

Vauhtiin päästyään opposition kansanedustaja nosti esiin ”seuraavan uhkan”.

– Joka on se, että tällä hetkellä on Italiassa sellainen tilanne päällänsä, että nyt parhaillaan suvereniteettipakettia ollaan tekemässä. Ja luulenpa, että kunnioittamani valtiovarainministeri (Riikka) Purra tulee esittelemään lähiaikoina meille uuden elvytyspaketin.

– Odotan siitä oman poliittisen urani ehdotonta kliimaksia, ja se on siinä kun edustaja (Mauri) Peltokangas, perussuomalaisten varapuheenjohtaja, marssii tuonne puhujakorokkeelle ja sanoo, että kyllä ministeri Purran esitys on niin hyvä, että sitä tulee kannattaa. Sen jälkeen olen vapaaehtoinen siirtymään Muje-Oululle ongittamaan ahvenia, Hoskonen totesi istuntosalin nauraessa.

Hannu Hoskonen valittiin eduskuntaan ensi kertaa 2003.