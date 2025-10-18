Verkkouutiset

Kokoomuksen kansanedustaja Piia Kauma. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kansanedustaja ihmettelee sotauutisia – ”ihmisten pelottelua”

  • Julkaistu 18.10.2025 | 17:21
  • Päivitetty 18.10.2025 | 19:04
Pia Kauma toivoo malttia otsikointiin.
Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) toivoo malttia medioiden sotaa käsittelevien uutisten otsikointiin.

– Nyt toivoisin malttia ihmisten pelotteluun! Tällaiset ”jos sota syttyy”- otsikot ovat vain omiaan lisäämään ihmisten pelkoja ja turvattomuuden tunnetta, Kauma kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Päivityksensä ohessa kansanedustaja jakoi Iltalehden artikkelin, joka otsikkona on Jos sota syttyy, näin asuntolainallesi käy: ”Uskallan sanoa”.

– Suomalaiset ovat turvallisuushakuisia luonteeltaan, joten jo sanan ”sota” käyttöä kannattaisi välttää, Kauma jatkaa.

Iltalehden jutussa kerrotaan, että viranomaiset ja pankit ovat valmistautuneet monenlaisiin kriisitilanteisiin. Valmiuslain nojalla viranomaiset voivat antaa pankeille myös erillisiä toimintaohjeita.

Uusimmat
