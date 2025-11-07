Farmaseuteille haluttaisiin rajattu oikeus määrätä lääkkeitä

Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen pyytää hallitusta selvittämään, voisiko farmaseuttien ja proviisorien rajatulla lääkkeenmääräämisoikeudella tukea lääkäreiden työtä ja nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Keto-Huovisen mukaan farmaseuttien ja proviisorien laaja osaaminen voisi tukea terveydenhuoltoa, mutta sen potentiaali on Suomessa vielä osittain hyödyntämättä matalan kynnyksen ennaltaehkäisevissä- ja perusterveydenhuollon palveluissa.

Useissa OECD-maissa farmaseuteilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus tietyissä tilanteissa, mikä kansainvälisten kokemusten mukaan parantaa hoitoon pääsyä, keventää perusterveydenhuollon kuormitusta ja lisää kustannustehokkuutta.

– Terveydenhuollon toimintaa tulee tehostaa ja byrokratiaa vähentää. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus farmaseuteille ja proviisoreille olisi esimerkki tällaisesta kevennetystä sääntelystä, joka voisi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vähentää perusterveydenhuollon kuormitusta, Keto-Huovinen toteaa tiedotteessa.

Samalla on hänen mukaansa huolehdittava siitä, että osaaminen hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ja potilasturvallisuudesta pidetään kiinni. Farmaseuttien ja proviisorien koulutus tarjoaa vahvan lääkehoidon asiantuntemuksen, jota voidaan hyödyntää laajemmin, kunhan rajat ja vastuut määritellään selkeästi.

– Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden käyttöönotto voisi olla osa keinovalikoimaa myös Suomessa, mikäli selvitystyö osoittaa sen toimivaksi omassa terveydenhuoltojärjestelmässämme, Keto-Huovinen sanoo.

Suomen väestön ikääntyessä hoidon tarve kasvaa, joten terveydenhuollon rajalliset resurssit on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti.

– Tarvitsemme enemmän ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja, emme hallinnollisia esteitä, Keto-Huovinen toteaa.