”Miinakieltosopimuksesta syytä irtautua”

Suomi on sitoutunut kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen. Tämä on keskeinen periaate ja emme siitä suunnittele irtaantuvamme emmekä tule irtautumaan. Sen sijaan jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta Suomen on syytä irtautua, kirjoittaa kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) Hämeen Sanomissa.

Huomionarvoista on Heinosen mukaan myös se, että Venäjä ei aggressiivisena valloitussotaa käyvänä maana ole mukana Ottawan sopimuksessa. Ukrainan sodan opit ovat paljastaneet sen, että puolustautumiseen Venäjää vastaan tarvitaan kaikki vanhat ja uudetkin ratkaisut. Sodan pitkittyessä perinteisten ratkaisujen merkitys on Heinosen mielestä korostunut.

Venäjän toiminta ja maailman turvallisuustilanteen merkittävä ja raju muutos edellyttävät Suomelta päätöstä irtaantua Ottawan sopimuksesta ja ottaa jalkaväkimiinat takaisin varastoihin, kirjoittaa Heinonen.

Ratkaisu ei Heinosen mukaan tarkoittaisi sitä, että itärajaamme ryhdyttäisiin nyt miinoittamaan tai että emme jatkossa olisi enää sitoutuneina kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen. Se tarkoittaisi, että Suomi olisi valmis vastaamaan kaikkiin mahdollisiin uhkiin epävakaan naapurin kanssa.