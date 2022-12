Kansanedustaja hallituskaudesta: Kiva tarina on aina mukavampi kuin raaka totuus

Kokoomuksen kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo ja Timo Heinonen reagoivat sosiaalisessa mediassa tietoihin, joiden mukaan maan hallitus ohjeisti työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaan uudet sähkötuet vasta 13. joulukuuta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kuitenkin sanoi 14. joulukuuta hallituksen antaneen valmistelun tehtäväksi jo 1. syyskuuta.

– Tämä otsikko kertoo taas hallituksen ennakointikyvystä. Mitään valmisteluja siis ei taaskaan ollut, Sinuhe Wallinheimo twiittaa.

– Asioiden reaktiivinen hoitaminen on leimannut tätä koko hallituskautta. Samalla myös totuus on sekoittunut fiktioon usein. Kiva tarina on aina mukavampi kuin raaka totuus, hän jatkaa hallituksen asennetta kuvaillen.

Timo Heinonen ihmettelee, miksi pääministeri väitti näin.

– Tällaisista jää kiinni!, Heinonen kirjoittaa.

– Pääministeri ⁦Sanna Marin⁩ on kyllä näistä puheistaan vastuussa Suomen kansa lisäksi myös eduskunnalle. Miksi on annettu ymmärtää ja väitetty ihan muuta mitä on oikeasti tehty?

Myös kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman twiittaa aiheesta.

– Ministerit ovat pokkana väittäneet, että olisi valmisteltu koko syksy. Hallitus on siis istunut käsiensä päällä, kun suomalaiset palelevat kodeissaan, Vestman kommentoi.

– Tarjosimme ratkaisumme suomalaisten auttamiseksi hallitukselle. Hallitus ei ole toteuttanut niistä ainuttakaan. Sietämätöntä passiivisuutta kriisin edessä.

